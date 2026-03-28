Robert de Niro, Springsteen y Jane Fonda: la cultura llama a la mayor protesta de la historia contra Trump

"No importa si eres demócrata, republicano o independiente, nadie votó por nuevas guerras, nadie votó por precios más altos en las gasolineras, nadie votó por subir los precios en los supermercados, ni por precios más altos en el mercado inmobiliario, ni por deportar a nuestros buenos vecinos, y nadie votó para que matones del Gobierno disparen contra nuestros ciudadanos en las calles".

Así de claro habla el actor Robert de Niro en un vídeo en el que convoca a los estadounidenses a manifestarse este sábado 28 de marzo en alguno de los 3.000 eventos programados por todo el país para recordarle al presidente Trump que no es un rey con derecho a todo. Por eso la campaña de protesta cívica tiene precisamente el nombre de No Kings (No a los reyes) y también, justo por eso, espera convertirse en el día de más movilización política en la historia de Estados Unidos con millones de personas en las calles.

Sigue hablando Robert de Niro: "Trump no está prestando atención a lo que votamos, pero vamos a llamar su atención en las elecciones de noviembre. Por eso, antes les pido que voten tres veces. Primero, con sus pies en la manifestación no violenta de este 28 de marzo. Segundo, con su apoyo y presencia en lo que sea necesario para oponerse a la próxima abominación del Gobierno, algo que podría significar ayudar a la gente a registrarse para votar o salir a la calle de manera no violenta en grandes grupos. Y tercero, voten en las elecciones de noviembre. Ese es el objetivo final, pero primero tienen que votar uniéndose a las manifestaciones, respondiendo a la llamada para luchar contra esta Administración demente. Si no hacen esas cosas tal vez nunca puedan votar. Es una locura, pero hemos llegado a esto, así que ahora depende de ustedes, depende de todos nosotros".

Se convierte así el emblemático actor (de 82 años y ascendencia, entre otras, irlandesa e italiana) en el gran rostro de este 28 de marzo que se prevé histórico y que contará con el músico Bruce Springsteen (76 años y ascendencia, curiosamente, irlandesa e italiana) como principal protagonista del mitin principal en St. Paul (Minnesota). Allí interpretará la canción convertida en banda sonora de protesta contra Trump y los agentes del ICE, Streets of Minneapolis, en un evento en el que participarán también Joan Baez y Maggie Rogers, así como el senador Bernie Sanders y la actriz Jane Fonda (quien a sus 88 años no cesa en su activismo por la democracia y contra el autoritarismo y tiene, por cierto, ancestros italianos).

Robert de Niro, Bruce Springsteen y Jane Fonda, tres ilustres descendientes de inmigrantes que representan ese Estados Unidos de tierra prometida de otra época que pareciera ya no existir (pero existe, porque late) y mantienen su compromiso inquebrantable en una tercera edad inspiradoramente beligerante contra los abusos del fascismo. Como Joan Baez, decíamos, de padre mexicano y que con ya 85 años sigue representando la esencia misma de la canción protesta norteamericana. La vieja guardia, por así decirlo, está preparada para posicionarse y, de paso, entregar el testigo a nuevas voces como la de Maggie Rogers, cantautora de 31 años que representa a la nueva generación.

La de este sábado es la tercera convocatoria de No Kings y las expectativas son altas debido a la deriva de la Administración Trump y el enfado ciudadano por la guerra de Irán. La primera protesta, en junio de 2025, sacó de sus casas a unos 5 millones de personas para atender a 1.800 eventos, mientras que la segunda, la del pasado octubre, alcanzó los 7 millones de participantes gracias a 2.500 eventos. Las más de 3.000 citas previstas para este 28 de marzo hacen pensar en una cifra récord de asistentes en respuesta a la llamada de este movimiento impulsado de manera coordinada por grupos progresistas como Indivisible, organizaciones progresistas, sindicatos y colectivos de derechos civiles.

Más allá de los ya mencionados, son muchos más los representantes del mundo de la cultura que se mantienen en pie contra Trump. Como Mark Ruffalo, quien ya participó en pasadas convocatorias de No Kings y ha compartido en redes sociales un vídeo llamando a la movilización cívica. “Esto ya no es normal, no sé cómo podría estar callado, y me siento asqueado”, remarcaba el actor a su llegada a la última edición de los Globos de Oro, donde añadió: "Estoy verdaderamente triste por lo que está pasando en las calles de América, aterrorizando a las personas por sus papeles y matando personas. La violencia es alta, la comida está cara, la gente no puede permitirse enfermar, no les llega para pagar sus casas. Algo está verdaderamente mal. El mundo no está mejor con este hombre, con este loco que se salta las leyes. No hay leyes internacionales para él, no tiene moralidad. Es un violador, un criminal".

Y es que, como no podía ser de otra manera, son multitud las estrellas que apoyan al movimiento No Kings de múltiples maneras, ya sea dejándose ver en las manifestaciones pasadas o compartiendo fotografías de las multitudinarias protestas a través de las redes sociales. Es el caso también de Spike Lee, Jamie Lee Curtis, Ben Stiller, Jimmy Kimmel, Jack Black, Kerry Washington, Cecily Strong, Carrie Coon, Julia Louis-Dreyfus, Kathy Griffin, Murray Bartlett o Lee Daniels. La actriz Glenn Close se animó incluso con motivo de la llamada del pasado octubre a publicar una foto suya sosteniendo un cartel con el siguiente texto: "No oligarcas. No dictadores. No déspotas. No autócratas. No Kings!!"

Fue también en la convocatoria del pasado octubre cuando pudimos ver a Pedro Pascal bailando en una de las marchas en la ciudad de Los Ángeles. Nada extraño, en cualquier caso, pues el intérprete, que tuvo que huir con su familia de la dictadura chilena por estar emparentado con Salvador Allende, ya antes defendió la acogida de migrantes y refugiados durante una rueda de prensa en el Festival de Cannes en mayo de 2025. Y no solo eso, sino que sin pelos en la lengua dejó allí una frase para la posteridad: "Que se jodan quienes intentan asustarte. Contraataca. No les dejes ganar".

También John Cusack participó en la protesta No Kings de octubre en Chicago, donde declaró a CNN: "Todos saben cómo funciona, ¿verdad? Los autoritarios dividen y conspiran, crean un 'otro', luego se ensañan con esa persona, la acosan, la encarcelan. Todo eso sirve como distracción para robar todo lo que puedan y así mantenerse en el poder. Todos conocemos la historia. Eso es lo que está haciendo. Si Trump cree que este lugar se va a convertir en un centro fascista, ¡ni hablar!"

El mundo de la música no es en absoluto ajeno, como veíamos antes, a todo este clima de resistencia frente a los desmanes autoritarios de Donald Trump. Así las cosas, el pasado octubre pudo verse a Jon Bon Jovi en la manifestación de Red Bank (New Jersey) sosteniendo una pancarta que decía "No Kings. No tiranos. No sociópatas. No Trump".

Y ya que hemos llegado a New Jersey, volvemos a hablar de Bruce Springsteen, pues este mismo 31 de marzo empieza, precisamente en Mineápolis, su Land of Hope and Dreams Tour por Estados Unidos, pensado precisamente como muro de contención ante el fascismo. Una gira en la que contará como parte de la E Street Band con el guitarrista Tom Morello, otro de los grandes críticos con el presidente, que vuelve a unir fuerzas con El Jefe para hacer todo el ruido posible noche tras noche.

Jack White, Green Day, Jesse Welles, Madonna... la lista es en realidad extensa, pero destaca Neil Young como uno de los artistas más que enfadados con Trump. Tanto como para dedicarle una canción titulada Big crime que dice tal que así y es perfecta para terminar: "Hay crímenes graves en DC en la Casa Blanca. No necesitamos reglas fascistas. No queremos escuelas fascistas. No queremos soldados en nuestras calles (...). “Hay que expulsar a los fascistas, hay que limpiar la Casa Blanca. No más dinero para los fascistas, para los fascistas multimillonarios".