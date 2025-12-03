La izquierda anuncia acciones legales contra el Gobierno de Ayuso por rechazar pacientes en el Hospital de Torrejón

Más Madrid y el PSOE han anunciado este miércoles acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por permitir hospital público de gestión privada de Torrejón de Ardoz seleccionar y rechazar la atención a algunos pacientes priorizando sus beneficios económicos.

Según unos audios publicados por el diario 'El País', la empresa gestora del hospital público de gestión privada de Torrejón ordena rechazar pacientes para ganar más. "Hacemos actividad que nos perjudica", afirma el CEO del grupo Ribera, que gestiona el centro, que pide a sus mandos ajustes para lograr un beneficio de "cuatro o cinco millones".

Mónica García, líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, ha escrito en X que "este es el modelo sanitario del PP, dejar la sanidad en manos de empresas que seleccionan a los pacientes priorizando los beneficios económicos".

Desde Bruselas, García ha dicho que los audios del grupo Ribera ponen de manifiesto que, dentro de la colaboración pública-privada, "hay empresas que priorizan los beneficios económicos por encima de la salud de los pacientes, haciendo una selección" de "los más rentables", mientras que "los más complejos" se van a la sanidad de gestión puramente pública.

A su juicio, la presidenta madrileña es "cómplice" de un modelo que está "alimentando tanto al grupo Ribera como al grupo Quirón", algo "intolerable, que pone en jaque la salud de los pacientes" y que no va a permitir, por lo que estudiará todas las acciones legales que sean necesarias.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha señalado en X que "hacen crecer las listas de espera a cambio de engordar las cuentas de resultados de los hospitales públicos de gestión privada".

"¡Están rechazando pacientes! Este es el modelo Ayuso, ponerlo todo en venta a costa de lo más sagrado: tu salud", ha indicado López.

Los servicios jurídicos del PSOE-M están estudiando emprender acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Grupo Parlamentario Socialista va a solicitar la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones al respecto.

"Es una vergüenza absoluta lo que está haciendo Ayuso con la sanidad pública. Lo que hemos sabido del hospital de Torrejón demuestra que se trata a los pacientes como clientes. Las privatizaciones convierten un derecho de todos en el negocio de unos pocos", ha afirmado el secretario general del PSOE-M.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han subrayado que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) realiza una gestión de la lista de espera "transparente y eficaz", en base a los tiempos de atención establecidos para cada proceso y patología en toda la red hospitalaria pública regional, y que son publicados mensualmente en la web de la Comunidad de Madrid, tanto de los pacientes en lista de espera como de los tiempos de demora media.

En lo referente a los hospitales de titularidad pública con gestión indirecta, como es el caso del Hospital Universitario de Torrejón, el Sermas "vela por el cumplimiento riguroso de los indicadores y criterios de gestión requeridos y realiza un control y seguimiento continuo de su actividad para garantizar que la prestación de sus servicios es correcta", han agregado las mismas fuentes.