El PSOE lleva a la Fiscalía la gestión de Ribera Salud en el Hospital de Torrejón (Madrid)

El ministro de Transformación Digital y Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha avanzado que su grupo interpondrá este martes una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, por presuntas "irregularidades" en el Hospital de Torrejón de Ardoz, según informa EFE.

"Vamos a denunciar ante la Fiscalía la gestión de Ribera Salud en el hospital de Torrejón. La sanidad es un derecho. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que NUNCA más nadie haga negocio con la sanidad pública de Madrid", ha adelantado el propio secretario general del PSOE-M a través de sus redes sociales.

Fuentes del PSOE-M han trasladado a EFE que van a interponer la denuncia el martes por la mañana contra Gallart como "presunto autor de irregularidades" en la gestión del Hospital de Torrejón, administrado por la concesionaria Ribera Salud, así como "la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid".

Desde el PSOE-M consideran que estás prácticas "podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación".

Además, la denuncia también se formulará "contra todos aquellos que, como consecuencia de las Diligencias de Investigación o de la instrucción de la causa, puedan aparecer como penalmente responsables de los hechos ahora puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal".

Gallart solicitó el 4 de diciembre pasado apartarse temporalmente de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón tras la publicación de una grabación en la que pedía aumentar las listas de espera de este centro público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa.

El grupo Ribera señaló en un comunicado que esta desvinculación de Gallart de las responsabilidades sobre la gestión del hospital se produce "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo".