"Eurovisioff", las redes celebran la salida de España del festival como protesta por el genocidio en Gaza

Es definitivo. España no participará ni emitirá el festival de Eurovisión de 2026. RTVE pidió incluir en su asamblea general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) una moción para suspender a la televisión israelí por un período mínimo de un año, pero una contundente mayoría dijo que esa votación no era necesaria. Finalmente se aprobó que Israel siga formando parte. Así que Islandia, Irlanda, Países Bajos, Bélgica y Eslovenia se suman a España y abandonan esta edición del certamen en protesta por el genocidio en Palestina.

Las redes han celebrado la decisión de la cadena pública y han criticado que la UER tome partido por Netanyahu. "Pues además de no ayudar a blanquear un genocidio nos ahorramos más de medio millón de euros por no participar en el festival de mamarrachos", celebra @CarlWinslou, "Lo lógico sería echar a Israel de Eurovisión por genocida, terrorista y criminal pero, dado que en Europa todos parecen ser unos putos cobardes, mejor irnos nosotros", celebra @benderofuscado.bsky.social, "Una guerra nos robó el triunfo en Eurovisión y un genocidio nos ha robado la participación, pero no importa. Estamos en el lado correcto de la historia", señala @EurOpinamos.

🔴España NO estará en Eurovisión 2026. Estoy orgullosa de nuestra RTVE. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 4 de diciembre de 2025, 18:36

Lo lógico sería echar a Israel de Eurovisión por genocida, terrorista y criminal pero, dado que en Europa todos parecen ser unos putos cobardes, mejor irnos nosotros. — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 4 de diciembre de 2025, 18:56

El otro tema de la semana han sido unos audios en los que el CEO de Ribera, Pablo Gallart, da instrucciones a directivos del Hospital Universitario de Torrejón (Madrid) para “desandar el camino” en la bajada de listas de espera y alargarlas de nuevo. El objetivo explícito, según esas grabaciones, sería mejorar el beneficio económico de la empresa que gestiona el centro. Y claro, la indignación ha corrido como la pólvora por las redes sociales. "Cómo será el escándalo de Torrejón que ha tenido que salir el Gobierno de Ayuso y no ha dicho nada de la ETA y el Perro Sanxe", ironiza @pasanospoco, "Muy pendiente de Feijóo y Ayuso pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez por la gestión privada del hospital de Torrejón", aventura @palentivo,

Parece que ha pasado un siglo, pero la semana empezaba con la resaca de memes procedentes de la manifestación y el mitin del PP celebrado el domingo en el Templo de Debod, en Madrid. Una de las protagonistas de la jornada fue Isabel Díaz Ayuso que durante su intervención se convirtió en carne de mofas en redes por volver a hablar de ETA, banda terrorista extinta desde 2010, vinculándola al Gobierno.