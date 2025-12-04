El negocio de Ribera Salud en Galicia desde que compró Povisa: 20% más de dinero público con menos pacientes

Ribera Salud, grupo sanitario cuyo consejero delegado (CEO), Pablo Gallart, pidió a sus mandos, según revela El País, no atender a tantos pacientes en el hospital madrileño privatizado de Torrejón para así ganar más dinero, tiene en Galicia varios hospitales que prestan servicios concertados para el Sergas. Povisa, en Vigo, es el principal, como centro de referencia para algo más de 110.000 pacientes de la sanidad pública, pero también los hospitales Polusa en Lugo y Juan Cardona en Ferrol prestan servicios concertados puntuales para la Xunta, que este miércoles aseguró que “supervisa” esos centros. Además, la empresa cuenta en Galicia con clínicas menores en A Coruña y Viveiro.

En Povisa, comprado en 2019, Ribera pasó de atender entonces a 135.000 pacientes adscritos por unos 80 millones de euros públicos al año a poco más de 110.000 en la actualidad por 97,4 millones al año. Más de un 20% más de ingresos públicos por un 15% menos de pacientes.

Povisa creció en las últimas décadas como hospital concertado del Sergas y de referencia para la población del sur de Vigo, el Val Miñor y O Morrazo de la mano de la familia Silveira, propietaria del grupo Nosa Terra. En 2018, cuatro años después de renovar en 2014 el concierto con el Sergas por diez años, Povisa esgrimió pérdidas para pedir una renegociación del acuerdo con la Xunta.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) lo rechazó diciendo que la empresa debía haber tenido en cuenta sus costes “en el momento de formular su oferta y suscribir el concierto”, pero el Gobierno gallego le mejoró igualmente las condiciones y acordó que el hospital pasase a realizar “actividad adicional” a la población que tenía adscrita.

Venta tras mejorar el concierto con la Xunta

Justo tras esa mejora de condiciones, en 2019 el grupo Nosa Terra vendía Povisa al grupo Ribera Salud, nacido en Valencia con la privatización de varios hospitales por parte de la Generalitat y que en aquel momento estaba en manos de la estadounidense Centene Corporation. En 2022 Ribera Salud y Povisa fueron compradas por la francesa Vivalto Santé y hace unos meses, al finalizar el concierto de 2014 mejorado en 2018 por la Xunta, el Gobierno gallego volvió a incrementar los fondos públicos destinados a Povisa.

Según el Consello de Contas, el ente independiente fiscalizador de las administraciones gallegas, en 2019, cuando Povisa fue comprado por Ribera Salud, el hospital privado recibió 78 millones de euros de la Xunta. En aquel año la población adscrita del área sanitaria de Vigo era de unas 135.000 personas. Pero esa población puede solicitar una vez al año el cambio entre Povisa y el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), o viceversa, lo que viene suponiendo una progresiva pérdida de pacientes para Povisa, que en la actualidad ha visto reducida la población adscrita a poco más de 110.000, un 15% menos que cuando llegó Ribera Salud.

En los últimos años Povisa siguió recibiendo alrededor de 80 millones de euros al año, según el Consello de Contas, pero esa cifra va a subir en este 2025. A finales de 2024, con el final del anterior concierto, que fue prorrogado unos meses después de que la Xunta no fuese capaz de preparar a tiempo su renovación, el Gobierno gallego decidió cambiar el sistema de pago.

Si antes pagaba a Povisa una cuantía fija por cada paciente adscrito, en el nuevo contrato, firmado a comienzos de este año por dos años prorrogables, le paga en función de las actuaciones sanitarias efectivamente realizadas. Esto supone, según las estimaciones de la propia Xunta, que el nuevo contrato implicará un desembolso de 97,4 millones, más de un 20% más de dinero público que con el anterior concierto.

Pero Povisa no supone los únicos ingresos públicos de Ribera Salud en Galicia. El grupo sanitario también compró en 2020 el hospital lucense Polusa y en 2021 el ferrolano Juan Cardona. El Sergas tiene contratos con ambos hospitales para actividad sanitaria concertada e incluso firma con ellos contratos puntuales para actuaciones específicas.

Según el último informe disponible del Consello de Contas con los importes detallados, en 2022 el Sergas concertó actividad con Proxectos Sanitarios Ferrolanos SL, la empresa a través de la cual Ribera Salud controla el Juan Cardona, por 9,5 millones de euros. Ese mismo año la actividad concertada con Polusa ascendió a 4 millones de euros, a los que se añadieron otros 844.000 euros por contratos puntuales.