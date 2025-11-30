El PP protesta contra el Gobierno en el Templo de Debod y Feijóo augura que Sánchez terminará en prisión

Miles de ciudadanos acuden este domingo al Templo de Debod, en Madrid, para participar en la movilización que Alberto Núñez Feijóo convocó el pasado jueves contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En los últimos dos años, la de hoy sería la séptima concentración organizada por el líder del Partido Popular.

La convocatoria llega después de la entrada en prisión este jueves del exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y del que fuera su asesor, Koldo García. Bajo el lema "¿Mafia o democracia?", el líder popular ha llamado a todos los españoles "que quieran acabar con un Gobierno indecente" a participar de una manifestación "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez".

Lo ha dicho este sábado en Burgos, desde donde ha aclarado que él prefiere llegar a la Presidencia del Gobierno por vía de las urnas y no de una moción de censura, pese a que el día anterior había pedido a los empresarios catalanes a que animaran a "los suyos" (Junts) a apoyar una moción.

A las 11:40 de esta fría mañana, el Templo de Debod ya estaba cubierto de cientos de banderas españolas. A pocos minutos del acto, el Partido Popular había organizado una auténtica “previa” para animar a sus seguidores, contando con altavoces, pantallas y un repertorio de música a un alto volumen.

Hacia las 12:15 comenzó lo que los populares denominaron “la celebración de la vuelta del Partido Popular en toda España”, durante la cual se fue enumerando frente al micrófono a las personalidades del partido presentes en el acto. Entre ellos han figurado Miguel Tellado, Alfonso Serrano, Alfonso Rueda, Fernando López Miras, Mañueco y Alejandro Fernández. Finalmente, se ha destacado la asistencia de Mariano Rajoy y José María Aznar.

El acto ha seguido el mismo orden de intervenciones que en ocasiones anteriores. Se ha abierto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha continuado con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y ha cerrado con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.