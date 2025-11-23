Aitor Esteban dice que si fuera Sánchez iría pensando en cómo y cuando convocar elecciones

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dicho que si fuera Pedro Sánchez iría pensando en el "cómo y cuándo" convocar elecciones al no tener garantizada una mayoría en el Congreso.

Esteban, en una entrevista en 'el.Diario.es' recogida por EFE, habla de la situación política en España y de los apoyos al Gobierno y advierte de que su partido durante la legislatura ha "tragado cosas que ahora no va a tragar".

"Ya está bien. Si lo que tenemos es que llevar adelante la agenda de Podemos, la agenda de Sumar, alguna cosita de Bildu y de Esquerra y encima la guinda extra que nos ponga el PSOE... ¡Pues no! Que no cuenten con nosotros", ha recalcado.

El presidente del PNV considera que aunque Sánchez y el Gobierno "hablen de que van a agotar la legislatura, en el fondo están preparando el ambiente", y señala que la advertencia de que si hay elecciones "gana la ultraderecha" no es una "razón democrática".

"Sánchez antes le decía a Rajoy que si no tenía presupuestos no tenía la gasolina que necesita el coche. Pero es que ahora no es que no haya presupuesto, es que hay mayoría negativa", constata.

Para el líder del PNV la legislatura "está en una vía de marcha muy lenta porque los bloqueos van a ser constantes. No hay Presupuestos y los fondos europeos ya disminuyen drásticamente".