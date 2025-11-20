Las Cortes de Castilla y León rechazan los presupuestos de Mañueco

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este jueves las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos de esta comunidad para 2026, presentadas en bloque por los grupos de la oposición, informa EFE. Esto supondrá que el Gobierno autonómico tenga que prorrogar nuevamente las cuentas autonómicas a solo unos meses de las elecciones previstas para marzo.

Tras un debate ante el pleno de las Cortes marcado por las referencias a la cercanía de los comicios autonómicos, la votación ha deparado una amplia mayoría parlamentaria contraria a seguir tramitando los presupuestos, con 47 votos sumados por los grupos del PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y dos de los representantes del Grupo Mixto.

Han votado contra las enmiendas el PP (31) y los dos procuradores no adscritos -exmiembros de Vox-. Por su parte, el procurador de Por Ávila se ha abstenido.

Es la primera vez en la historia autonómica que el Gobierno ve cómo las Cortes rechazan su proyecto de ley de presupuestos para el año siguiente. Se trata de la sexta vez desde 2019 que los presupuestos son prorrogados, y la segunda consecutiva.

Las diferencias entre PP y Vox las explicó este lunes el portavoz del partido de ultraderecha, David Hierro, que culpó a Mañueco de rechazar negociar medidas acordadas en otros territorios como Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

Hierro llegó a comparar a Mañueco con Guardiola, en referencia a la presidenta extremeña y su adelanto electoral tras no alcanzar un acuerdo, pero restó importancia a que en Castilla y León se adelanten los comicios unas semanas porque ve a Vox "muy preparado para ir a esas elecciones".

Por su parte, el secretario general del Grupo Socialista, Pedro González, afirmó que Mañueco ha mostrado una "nula voluntad de negociación" con la oposición, por lo que ha ironizado con la búsqueda de su "socio natural".