Guardiola adelanta las elecciones en Extremadura al 21 de diciembre tras el 'no' de Vox a sus presupuestos

Extremadura celebrará elecciones anticipadas por primera vez en su historia. Serán el próximo 21 diciembre tras la decisión de la conservadora María Guardiola, que en los últimos días ya había avanzado que ese sería su próximo paso si Vox mantenía las enmiendas a la totalidad a su proyecto de presupuestos, como ha ocurrido. Así, Guardiola se adelanta a otras comunidades gobernadas por el PP que también celebrarán comicios autonómicos el próximo año: Castilla y León y Andalucía.

"Sin presupuestos no tenemos herramientas para seguir creando empleo y proteger a las familias", ha justificado Guardiola este lunes en la Asamblea extremeña. "Prolongar este bloqueo solo beneficia a quienes piensan más en las encuestas que en las personas. A pesar de todo ello, hemos pedido a los grupos de la oposición que retiraran esas enmiendas y retomaran el diálogo", ha proseguido, una alusión que ha dirigido tanto al que era su socio de Gobierno hasta el pasado verano, Vox, como al PSOE.

Fuentes de Génova aseguran que Guardiola "ha estado en contacto permanente" con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y recalcan que "conocía la decisión de la presidenta, la apoya y la comparte". También destacan que no "tienen miedo a las urnas" porque "el futuro de ningún dirigente debe estar por encima de los ciudadanos a los que representan": "Ante la amenaza de bloqueo por parte de partidos que sustentaron la investidura de una presidenta pero que ahora complican la gobernabilidad de un territorio, hay que convocar elecciones", señalan.

El anuncio de la convocatoria electoral sirve al PP para cambiar el paso la semana que se cumple un año de la dana en la que fallecieron 229 personas y en la que se ha producido la enésima versión del presidente valenciano Carlos Mazón, al que Feijóo decidió mantener en el cargo, y también tras el escándalo de las mamografías en Andalucía que marcó la pasada semana tras los fallos en los cribados.