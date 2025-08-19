Guardiola, ante Sánchez: "No todos los medios que pedimos han llegado, pero sabemos que son los disponibles"

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha destacado la "más absoluta unidad y colaboración" de todas las administraciones "desde el primer momento" para acabar con el fuego en Extremadura, una emergencia, ha dicho, que sobrepasa la capacidad de actuación de cualquier comunidad autónoma, de ahí la activación de la fase operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infocaex). La líder extremeña ha acompañado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita al puesto de mando avanzado del incendio de Jarilla (Cáceres), que ya ha superado las 15.000 hectáreas arrasadas en un perímetro de 155 kilómetros en los Valles del Jerte y del Ambroz.

Tras la llegada de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y de medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), María Guardiola ha recordado que, ante las dimensiones que tomó el fuego de Jarilla el pasado viernes, la Junta pidió al Gobierno central más medios del Ejército de Tierra y del Mecanismo Europeo de Protección Civil, como el grupo de 66 bomberos alemanes que se han sumado este martes al dispositivo y un helicóptero procedente de Eslovaquia.

Además, colaboran con Extremadura efectivos de otras nueve comunidades autónomas y de Portugal, por lo que la presidenta extremeña se ha mostrado convencida de que "muy pronto" podrán terminar con este fuego gracias a "la pericia y profesionalidad" de quienes lo combaten.

"Es cierto que no todos los medios que pedimos el viernes han llegado pero también somos conscientes de que los medios que tenemos aquí son los que ahora mismo hay disponibles", ha dicho Guardiola tras agradecer la colaboración de todos para extinguir este "megaincendio", que en la tarde del lunes ya pasó a la comunidad vecina de Castilla y León.

La jefa del Gobierno extremeño ha recordado que los efectivos del Plan de Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX) han trabajado en los últimos días hasta en 18 incendios activos a la vez, que han calcinado un total de 35.500 hectáreas en la comunidad autónoma con un perímetro afectado de 455 kilómetros.

Sus palabras contrastan con las criticas que durante estas últimas semanas han salido desde las filas el PP. El propio líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este mismo martes a Sánchez de "escatimar e improvisar siempre", cuando su deber es "prestar socorro" para extinguir los incendios.

A través de un mensaje en la red social X, el líder del PP ha afirmado que los presidentes autonómicos y él mismo llevan cinco días pidiendo reforzar a las Fuerzas Armadas y que "la mayoría de lo pedido no ha llegado". Además, se ha quejado de que el Gobierno lleva cinco años sin aprobar un Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil y de que los fondos de prevención están sin invertir.

Pide reformar entre todos una normativa ambiental que es "muy rígida"

Asimismo, Guardiola ha pedido reformar entre todos una normativa ambiental que "es muy rígida" y alejada del mundo rural, además de reclamar una gran inversión por parte del Gobierno en materia de prevención de incendios.

"Nos encontramos en muchas ocasiones con un freno legislativo que nos tenemos que replantear entre todos; con normativa medioambiental que es muy rígida y que tenemos que trabajar de manera conjunta para flexibilizarla" y hacerlo "desde el conocimiento exhaustivo de la realidad de nuestro mundo rural y del sentido común, que muchas veces se pierde con esa perspectiva lejana" que puede tenerse en Europa o en los despachos de las grandes ciudades, ha defendido la presidenta extremeña.

Por otra parte, ha recordado que Extremadura es una región eminentemente rural y ha mostrado su convencimiento de que los agricultores y ganaderos son "quienes mejor cuidan de su medio ambiente". Extremadura es "una joya natural" que hay que cuidar y proteger, ha dicho, "pero esto no puede ser incompatible con el modo de vida de nuestros pueblos".