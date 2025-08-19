El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Ejecutivo procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil a los territorios afectados por los incendios, según recoge EFE.

En declaraciones a los medios tras las visita al puesto de Mando avanzado en Jarilla (Cáceres), Sánchez ha subrayado el "compromiso del Gobierno" para afrontar, "una vez se extingan y se conozca el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos de los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción, que estará acompañada de los recursos de la Administración General del Estado".

Sánchez también ha dicho que "el Estado somos todos", desde la UME, pasando por el sistema de Protección Civil, las brigadas forestales y ha recordado que "desde el primer momento", el sistema de Protección Civil ha estado a disposición de la Junta de Extremadura y lo seguirá haciendo "hasta que el incendio de extinga".

El líder socialista ha recordado que desde que se celebró la Conferencia de presidentes y presidentas autonómicos en La Palma a consecuencia de la erupción del Volcán en 2021, se había acordado "reforzar el sistema de protección civil". En este sentido, agregó que "gracias al Ministerio de Interior, se ha podido "vehicular todo el mecanismo nacional de respuesta, y por tanto, materializar la solidaridad de otras comunidades autónomas con las zonas afectadas, como ha sido el caso de Extremadura".

Ante la situación actual que vive el país, Sánchez también ha recordado que se ha activado el mecanismo de protección civil europeo, que ha permitido desplegar recursos de otras partes de Europa. "Eso demuestra que ante una crisis de estas características, la lealtad institucional, la voluntad de colaboración compartida, la solidaridad entre territorios y también entre países es fundamental, es prioritaria para poder, primero, perimetrar y luego extinguir esos incendios", ha dicho.

En un mensaje a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, Sánchez ha remarcado que "desde el primer momento, el sistema de protección civil y el Gobierno de España han estado a disposición del Gobierno de la Junta de Extremadura para afrontar "esta calamidad y esta tragedia" y lo seguirán haciendo hasta que el incendio se extinga y con los territorios afectados en la tarea de la reconstrucción.