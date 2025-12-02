Reunión de momias en el templo de Debod

Este domingo hemos tenido la ocasión de contemplar un espectáculo que en no muchas ocasiones puede verse en Madrid. A buen seguro que las agencias de turismo lo habrán ofertado en sus promociones al personal foráneo en sus visitas a la ciudad. El que personajes momificados se reúnan en este lugar es digno de verse y además con entrada libre hasta llenar aforo.

A este lugar tan emblemático de Madrid le faltaban las momias, y allí estaban el domingo. Esto ha sido la consecuencia lógica de la forma de ser y vivir de estos personajes, encabezados por sus divinidades, también en estado de momificación.

Lo de reunirse en la Plaza de Colón rememoraba un hecho muy cercano para su ser, el triunfal 1492. No, de eso nada, había que irse ahora a un tiempo más lejano, había que irse a la época de los egipcios, que casa mucho más con sus actitudes y comportamientos.

A mí es como si me diera la impresión de que a estos personajes se les paró el tiempo en su funcionamiento neuronal en un momento determinado, probablemente cuando se aprobó una Constitución que no votaron y que tuvieron que aceptar a cambio de mantener sus privilegios.

Se les paró el reloj y entonces siguen pensando que en este país todo lo que no sea que ellos gobiernen está fuera de toda lógica. Controlan mucho, sí, mucho: los grandes capitales, la judicatura, los medios de comunicación, hasta el Senado controlan, pero ¡vaya lástima!, unos desarrapados les comieron la mayoría en el Congreso y entonces un Gobierno ilegítimo les hurtó el poder total. Fatalidades de la vida.

Muy cerca se reunían otros que, no ya momias, sino auténticos antropopitecos, se iban a muchos siglos anteriores a los de las momias, que ya a aquellos les parecen muy “derechita cobarde” y se mofan de ellos.

El caso es que estas momias, un tanto acongojadas, se empiezan a mimetizar con los antropopitecos y ya les parece bien pensar cosas como que los inmigrantes son un mal para el país y que hay que desplazarlos a donde sea, o que lo del cambio climático y el Pacto Verde es un invento de los modernos (“progres”), o que las mujeres deberían aguantar que un tipo las pegue, porque eso solo es fruto de “la lógica vida en familia”, o que lo de abortar esas tipejas... “que se vayan a otra parte”.

Se sabe, basado en informaciones directas, que ha habido momias en Debod que dudaban si se movían tan solo unos metros e irse unos siglos marcha atrás y unirse a los antropopitecos. Total, en una situación de corte neuronal en el tiempo, ya qué más da unos siglos más o menos.

Y ese corte neuronal-temporal provoca cosas como que una de esas momias dijera, y se quedara tan ancha, como el que descubre América (el de la Plaza de Colón), que ETA está a punto de conquistar los territorios del Norte de la península (excepto Galicia, Santander y Asturias, que de momento no).

Y otra de esas momias singulares apreciaba que este Gobierno y partidos que lo apoyan está comido por la corrupción, dando la impresión de que no solo es que hayan quedado paralizados en el 1975, sino que todo lo ocurrido después o no lo vivieron (porque ya estaban momificados) o se les ha borrado de la memoria.

Ya no recuerdan que algunos de sus gobiernos al completo, del Estado y Comunidades, pasaron por los tribunales y por la cárcel de Soto, ni que ese partido fuese condenado por los jueces (que se ve que eran de los otros), como organización a título lucrativo, ni recuerda a sus Bárcenas, Rodrigo Rato, Zaplana, Camps…. Bueno, me callo, que no hace falta seguir mencionando a algunos, porque tal vez los no mencionados se disgustasen.

Solo hay que decir que cualquiera puede ver un listado en redes simplemente metiendo en un buscador “cargos del PP condenados por corrupción”, encontrándose con no menos de 220 nombres.

Se paran en el tiempo cuando, en una de sus pancartas, las de las momias, leo “Justicia Independiente” (tócate las narices).

En fin, que estas momias efectivamente se quedaron en el 1975 y ahora parece que quieren ir más atrás en su unión con los antropopitecos. Parece que quisieran llegar a la situación de 1936 e incluso llegar al glorioso tiempo de Don Pelayo, o tal vez, ya puestos, a Tutankamón.

Por todo ello confirmo que el lugar que han elegido para sus reuniones de familia es el más adecuado y con ello están lanzando mensajes al resto de la población de que su proyecto sí existe, pero es el mismo que el de algunos de los gobiernos anteriores al 75 que resultaron tan “positivos” para el país.

Ángel Viviente Core es miembro de la Sociedad de Amigos de infoLibre.