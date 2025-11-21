"Tribunal Suprimo de Rivera", las redes se indignan con la condena al fiscal general del Estado

Dos años de inhabilitación como fiscal general, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador. Esta es la condena del Tribunal Supremo que ha recibido Álvaro García Ortiz tras la denuncia del novio de Ayuso que le acusaba de revelación de secretos. Una acusación sin pruebas, como se ha visto durante el juicio.

El eco de indignación por una condena sin precedentes está dominando la conversación en X y Bluesky. Los usuarios se decantan por las críticas al sistema judicial, a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al PP, y reina la sensación de que se trata de una sentencia injusta. "Lawfare para celebrar el 20N. A ver cuándo empieza la Transición", critica @carlosbardem, "Tribunal Suprimo de Rivera", valora @hannibal.bsky.social‬, "La justicia en España está corrompida a niveles descomunales. El golpe de estado blando continúa", argumenta @Cidpedrosanchez.

En este momento no sé si lo que pasa en este país me da más pena o asco. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 21 de noviembre de 2025, 8:46

Dentro de 50 años alguien contará la Anatomía de este Instante. Y se escandalizarán. — Julia Otero (@juliaoteroradio.bsky.social) 20 de noviembre de 2025, 15:17

La noticia de la condena al fiscal general del Estado coincidía con el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco. Efeméride que las redes no quisieron dejar pasar por alto echando mano a la ironía más afilada. "A ver si algún día también se puede celebrar la muerte del franquismo", postea el diputado de ERC @gabrielrufian, "Si hoy notáis el ambiente un poco húmedo, es por las lágrimas de fachas", se ríe ‪@wilma78.bsky.social‬

Mi bisabuelo fue fusilado en la tapia del cementerio de La Almudena en el 36. Su hija, mi abuela, no habló de ello durante 70 años. Mi madre y mis tíos no supieron por qué no se hablaba del abuelo hasta hace unos años. Nunca se encontró el cuerpo. Respeto por Franco? Ninguno. — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 20 de noviembre de 2025, 13:42

Si hoy notáis el ambiente un poco humedo, es por las lágrimas de fachas. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 20 de noviembre de 2025, 8:54

La muerte de Franco fue un poco como cuando sacas la basura, la bolsa tiene un agujero en el fondo y al final se te queda casi toda la mierda dentro de casa. — Hanky (@hankysolo.bsky.social) 20 de noviembre de 2025, 7:01

La declaración de Mazón en el Congreso dio el pistoletazo de salida a una semana bastante activa para los usuarios de redes sociales. Las explicaciones del ex president de la Comunitat Valenciana generaron bastante malestar entre las víctimas y eso también se dejó ver en las redes: "Cuando uno creía que Carlos Mazón no podía caer más bajo empezó la comparecencia en el Congreso", critica @BenderOfuscado.

Esto de Rufián a Mazón es una de las mejores versiones en directo que he escuchado de ‘Rata de dos patas’ de Paquita la del Barrio.



[image or embed] — Javier Durán (@tortondo.bsky.social) 17 de noviembre de 2025, 19:44

