"Lo malo sería tener un efecto expulsión, porque digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás", así se refería Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid a los migrantes. Unas palabras clasistas con las que respondía a Vox que le había acusado de fomentar la inmigración en la región.

La indignación ha copado X y Bluesky. "Las migrantes tienen derecho a venir a España NO porque necesitemos gente que limpie los baños a tu casera (argumento PP) o nos paguen las pensiones (argumento PSOE), sino porque son seres humanos y tienen derecho a moverse por el mundo y a tener una vida que merezca ser vivida", defiende @olympeabogados, "Ayuso ha intentado tener sensibilidad con los inmigrantes, a mí la primera tortilla de patata tampoco me salió perfecta", ironiza @donmitxel-oficial.bsky.social‬, "No habla de inmigrantes, habla de esclavos", critica @SpanishRefugee2.

Ayuso ha intentado tener sensibilidad con los inmigrantes, a mí la primera tortilla patata tampoco me salió perfecta. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 13 de noviembre de 2025, 13:55

La presentación del libro de Luis Rubiales vino con sorpresa. Su tío apareció en la cita cargado con huevos para lanzárselos, al grito de "sinvergüenza", al ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol durante el acto. La forma de esquivar los lanzamientos y lo sucedido en sí, ha sido el perfecto caldo de cultivo para las bromas y los memes de los usuarios. ¡No tienen desperdicio! "Escuchado ahora mismo en la redacción: "El tío de Rubiales tiene que tener pasta porque, tal y como están los huevos, por las nubes, tirarlos así", bromea Helena Resano 😂😂

Hemos sido testigos de la segunda semana del juicio al fiscal general. En esta ocasión el plato fuerte era la declaración del propio Álvaro García Ortiz y la de los agentes de la UCO. Las redes se han hecho eco de las jornadas y a golpe de meme han analizado las declaraciones y sus consecuencias. "El mail lo filtró el fiscal con ayuda de Venezuela, ETA, los comunistas, Perro Sanxe y David Broncano", se mofa @BenderOfuscado ilustrando el post con una foto de Feijóo contando con los dedos.

El novio de Ayuso sigue empeñado en no ser un delincuente confeso, solo acepta lo de delincuente. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 13 de noviembre de 2025, 17:56

Esta mítica escena de ‘La vida de Brian’ se queda corta comparada con la UCO registrando el despacho del Fiscal General del Estado.



[image or embed] — Javier Durán (@tortondo.bsky.social) 12 de noviembre de 2025, 16:09

