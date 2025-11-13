Luis Rubiales, atacado por su tío durante la presentación de su libro

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha sido atacado, durante el acto de presentación de su libro 'Matar a Rubiales' este jueves en Madrid, por un hombre que le ha tirado huevos y que, según han confirmado a EFE fuentes policiales, es su propio tío.

Al grito de "sinvergüenza", un desconocido ha irrumpido en el acto y ha lanzado dos huevos, que Rubiales ha esquivado. El atacante ha sido reducido y sacado de la sala, por lo que el evento ha seguido sin más incidentes.

Rubiales, que se lanzó a por el atacante y fue parado por asistentes al acto, ha explicado después por qué intentó defenderse.

"La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo, estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho. Son amigos míos. Todos nos hemos criado juntos y me he asustado mucho. Que me tiren huevos me da igual", ha destacado.

Rubiales presenta este jueves en Madrid un libro en el que repasa su gestión al frente de la RFEF y da su versión sobre lo ocurrido en la final del Mundial femenino de 2023 con la jugadora internacional Jennifer Hermoso, a la que besó sin su consentimiento en el momento de la celebración del título conseguido por España.

Esto acabó desencadenando su dimisión al ser suspendido por la FIFA y, posteriormente, fue condenado por agresión sexual.