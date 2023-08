Rubiales dimite forzado por la presión social contra el machismo

Tras cinco días de presión política y social, Luis Rubiales ha comunicado este jueves a última hora de la tarde que este viernes presentará su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la agresión machista a la jugadora de la selección Jennifer Hermoso y su comportamiento obsceno tras la victoria de España en el Mundial de fútbol femenino, según han adelantado varios medios. La decisión, un rumor que ha ido cogiendo forma a lo largo de esta tarde, se ha producido, según El País, durante una reunión con su equipo de confianza e instado por varios de los presidentes de las territoriales. La dimisión se formalizará en la Asamblea General Extraordinaria convocada para este viernes en Las Rozas. Dejará el cargo tras asumir el mando del fútbol español en mayo de 2018.

Rubiales, que comenzó asegurando que no entendía la polémica y llamando "idiotas" a los que criticaron el domingo su beso a Hermoso, se ha visto acorralado durante las últimas 24 horas. Primero fue la Comisión Disciplinaria de la FIFA que anunció este jueves de que abría un "procedimiento disciplinario" por estos hechos que "podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario". Después, desde el Gobierno, han vuelto a mover ficha. A pesar de que el Ejecutivo había asegurado que esperaría a ver el resultado de la Asamblea del viernes, este jueves el ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miguel Iceta, ha anunciado que el Consejo Superior de Deporte (CSD) llevará ante el Tribunal Administrativo del Deporte las denuncias sobre su actuación en la final del Mundial. "No se puede forzar a una persona, ni siquiera recibir una felicitación de ese modo", ha afirmado el titular de Deportes, que también ha apuntado que "un beso en la boca no es un abrazo".

Una de esas denuncias ante el CSD la presentó Sumar, con el propósito de exigir a la institución que actúe contra lo que consideran una "infracción grave". Otra, la Liga Profesional de Fútbol Femenino que se inclinó por denunciar "los gravísimos hechos y conductas llevadas a cabo por el presidente" solicitando su inhabilitación.

El comunicado de Hermoso y las peticiones de dimisión de los clubes

Para completar la presión, y a pesar del silencio atronador en el mundo del fútbol durante esta semana, en las últimas horas se ha empezado a vislumbrar algo de indignación por el beso de Rubiales. Primero, la propia Jennifer Hermoso, que rompió este miércoles su silencio por primera vez a través de su sindicato. "Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto". Mediante este escrito, la organización sindical ha pedido a la RFEF que “implemente los protocolos necesarios", vele por los derechos de las jugadoras, "adopte medidas ejemplares" y la selección "esté siempre representada por figuras que proyecten valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos".

También el miércoles se abrió la veda entre los equipos españoles. Fue el presidente del Getafe C.F., Ángel Torres, el que inició la ronda de reacciones: "Su comportamiento ha sido lamentable. No puede seguir un minuto más como presidente de la Federación". Osasuna y Real Sociedad se unieron al madrileño y afirmaron que los hechos protagonizados por el máximo dirigente del fútbol español eran “gravísimos”. A primera hora de la tarde, el Atlético de Madrid, club en el que jugó la futbolista de 2006 a 2010, también mostraba su rechazo en boca de su presidente, Enrique Cerezo: "Todos debemos ser conscientes con lo que hacemos y decimos. Tendrá que hacer lo que considere, pero creo que lo oportuno es presentar su dimisión".

El último revés a Rubiales se ha ido produciendo a lo largo del día con los diferentes anuncios por partes de clubes de que no asistirían a la Asamblea. Según publicó Relevo, ninguno de los clubes profesionales que forman parte de este órgano de la Federación tenían previsto acudir este viernes a Las Rozas. Tampoco tenía previsto asistir la Federación Vasca, la primera que se ha posicionado en contra del mandatario.

Solo Isco y Borja Iglesias rompen el silencio de los futbolistas

Tras el anuncio de dimisión, llama la atención que para encontrar algún tipo de pronunciamiento por parte de jugadores en activo de la Liga española o de la propia selección se haya tenido que esperar a este mismo jueves. A preguntas de los periodistas, Isco Alarcón y Borja Iglesias, del Real Betis, se han pronunciado sobre el tema. Según recoge Informativos Telecinco, el centrocampista aseguró que "si no fue consentido, es un abuso de poder. Le mando todo mi apoyo a Jenni". El delantero, por su parte, se limitó a enviarle todo su "ánimo y apoyo" y decirle que "estamos con ella".

Otra de las personalidades de dentro del fútbol que ha hablado del tema es el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti: "No ha sido un comportamiento de un presidente de una federación". También se ha pronunciado, con cierta tibieza, Míchel, técnico del Girona: "Me pongo en la piel de Jenni Hermoso. Si ella se ha sentido agredida, es un hecho que no tenía que haber ocurrido. Está muy mal y puede tener consecuencias".

Cinco años rodeado de polémicas

La dimisión se produce por el beso a Hermoso, pero los cinco años de mandato de Rubiales han estado rodeados por la polémica. Hace poco más de un año, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación por las presuntas irregularidades que habría cometido con el contrato para que la Supercopa de España se disputase en Arabia Saudí.

Pocos meses después, su ex jefe de Gabinete le acusó de organizar "orgías" con el dinero de la Federación. Ninguna de las dos noticias le hicieron poner punto y final a su mandato. Su comportamiento machista y la presión social, sí.