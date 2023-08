Rubiales presionó a Hermoso para aparecer junto a él pidiendo disculpas por el beso de la celebración

La polémica por el beso en los labios sin consentimiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora de la selección española, Jennifer Hermoso, durante la celebración de la consecución del titulo mundial de fútbol, suma este martes un nuevo capítulo. Según informa Relevo, el dirigente habría pedido a la campeona del mundo aparecer junto a él en el vídeo compartido el pasado lunes por la federación, en el que Rubiales pedía disculpas por su comportamiento. Sin embargo, Hermoso rechazó los ruegos del presidente de la RFEF arguyendo que se limitaría a hablar del éxito deportivo de la selección femenina de fútbol y, por tanto, no aparecería en el vídeo junto a él.

Todo sucedió, tal y como relata Relevo, en el vuelo de vuelta desde Australia tras la final del campeonato del mundo. En ese momento, la polémica ya había estallado en todo el mundo y el Gobierno exigía a Rubiales una rectificación inmediata. En ese contexto, con todas las jugadoras, familiares, staff y patrocinadores a bordo, el máximo dirigente del fútbol español intentó convencer a Hermoso para que grabaran un vídeo conjunto en el aeropuerto de Doha, lugar en el que la expedición hacía escala en su viaje de vuelta a España. La jugadora rechazó el ofrecimiento indicando que no era ella quien debía pedir disculpas y remitiéndose a sus palabras en el directo de Instagram posterior a la consecución del título: "No me ha gustado. Pero, ¿qué hago?"

Ante la negativa de Hermoso, el presidente pidió al seleccionador nacional, Jorge Vilda, que intentara convencer a la jugadora, pero esta se mostraba firme en su convicción de no aparecer con Rubiales en el vídeo, según cuenta Relevo. El entrenador, de hecho, se acerco hasta en tres ocasiones a la familia de Jenni para que hablaran con la estrella española y la hicieran ver que lo mejor era quitar hierro a la situación. Finalmente, la jugadora se mantuvo en su postura y en el vídeo, grabado como estaba previsto durante la escala en Doha, solo aparece Luis Rubiales. En él, el presidente se disculpa sin demasiada contundencia y diciendo que el beso "ocurrió sin mala fe por ambas partes", una frase la cual refleja el deseo del dirigente de que ese comunicado fuera conjunto.

Rubiales: "Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer"

Unas palabras que nunca pronunció Hermoso

Por otra parte, el medio deportivo ha podido confirmar que las palabras atribuidas a Hermoso por parte del departamento de comunicación de la RFEF, donde la jugadora, supuestamente, quitaba hierro al beso sin consentimiento de Rubiales, no habrían sido pronunciadas por la futbolista, sino que habrían sido escritas por la propia federación.

"Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante", fueron las palabras difundidas por el departamento de comunicación de la federación, durante la tarde del domingo, que nunca pronunció Jenni Hermoso. Ni ella ni su familia se ha referido más sobre el tema, aludiendo que lo verdaderamente importante es la victoria en el mundial femenino de fútbol.

Sin explicaciones de la RFEF

A la llegada del vuelo a España, las jugadoras se subieron a un autobús que les llevó desde Barajas hasta el centro de Madrid, donde celebrarían con la afición el título en un multitudinario recibimiento, culminando en un final de fiesta en el escenario de Madrid Río ante miles de personas. Una celebración a la que no asistió Luis Rubiales. Ni él ni el responsable de Integridad de la RFEF, Miguel María García Caba, ni ningún trabajador de la federación dio ninguna explicación a la salida del aeropuerto de Barajas antes de dirigirse a sus casas a preguntas de Relevo. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que las disculpas de Rubiales no son suficientes para la gravedad del acto: "Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Las disculpas que ha dado no son suficientes. Hasta yo creo que no son adecuadas"