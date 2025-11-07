Mazón, Amador y el emérito en el tuitómetro: "¿Es la semana del delincuente que va de víctima?"
Hemos vivido una semana bastante movida en lo relativo a la actualidad política: la comparecencia de Carlos Mazón y su dimisión como president de la Comunitat Valenciana, el arranque del juicio contra el fiscal general del Estado y la publicación de las memorias del rey emérito. Un cóctel informativo que no ha pasado inadvertido en redes sociales. Repasamos las tres noticias de la semana a través de las bromas y los memes de los internautas.
¿De dónde salió la filtración del caso del novio de Ayuso? Eso es lo que se está tratando de esclarecer en el juicio a García Ortiz. Actualmente, tras tres días de juicio, la prueba de una filtración del fiscal general sigue sin aparecer. Las jornadas de declaraciones dejaron momentos virales en X y Bluesky. Uno de los favoritos de los internautas lo protagoniza el novio de Ayuso durante su declaración: "Que quede constancia: me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido", dijo, a lo que el presidente del tribunal le respondió: "No le recomiendo ninguna de las dos cosas". Las reacciones de algunos usuarios no tienen desperdicio: "¿Pero es que nadie va a pensar en los delincuentes confesos?", bromea @soynormal.bsky.social, "Mi defraudador confeso o se va a Miami o salta desde Villa Quirón", ironiza @Idiazaquso, "Las librerías que me cobran los libros me están matando públicamente. Si no vais a empezar a hacerme bizum para que me compre libros me voy de España o me suicido", bromea @andrestrasado.bsky.social.
La dimisión de Mazón venía planeando con fuerza sobre su figura política desde el fin de semana, cuando se reunió con Feijóo. Finalmente fue este lunes cuando convocó a la prensa y dio el paso. Las palabras que pronunció en su discurso y su dimisión "a medias" han recibido muchas críticas, además de la indignación de las víctimas que se quejan, una vez más, de la forma de proceder del popular. "Mazón anuncio su dimisión a las 09:15 y la presentó a las 14:50. Yo creo que le pilló en el Ventorro", critica @benderofuscado.bsky.social; "Mazón sigue en funciones pero no sabemos cuáles son sus funciones ni cuando 230 valencianos se están ahogando", denuncia @donmitxel-oficial.bsky.social.
Por último la publicación de 'Reconciliación', las memorias de Juan Carlos I, en Francia no ha estado exenta de reprobaciones y mofas. Las redes han desgranado su contenido llenándose de ironía y críticas al emérito acusado de victimizarse en el libro. "Mi teoría es que el Emérito se ha dado un golpe en la cabeza, se ha vuelto republicano y que intenta acabar con la monarquía", imagina @wilma78.bsky.social; "Si para el rey viejo la Reconciliación es esto, imagínate lo que es la democracia que nos trajo", sentencia @donmitxel-oficial.bsky.social.
