Hemos vivido una semana bastante movida en lo relativo a la actualidad política: la comparecencia de Carlos Mazón y su dimisión como president de la Comunitat Valenciana, el arranque del juicio contra el fiscal general del Estado y la publicación de las memorias del rey emérito. Un cóctel informativo que no ha pasado inadvertido en redes sociales. Repasamos las tres noticias de la semana a través de las bromas y los memes de los internautas.

¿De dónde salió la filtración del caso del novio de Ayuso? Eso es lo que se está tratando de esclarecer en el juicio a García Ortiz. Actualmente, tras tres días de juicio, la prueba de una filtración del fiscal general sigue sin aparecer. Las jornadas de declaraciones dejaron momentos virales en X y Bluesky. Uno de los favoritos de los internautas lo protagoniza el novio de Ayuso durante su declaración: "Que quede constancia: me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido", dijo, a lo que el presidente del tribunal le respondió: "No le recomiendo ninguna de las dos cosas". Las reacciones de algunos usuarios no tienen desperdicio: "¿Pero es que nadie va a pensar en los delincuentes confesos?", bromea @soynormal.bsky.social, "Mi defraudador confeso o se va a Miami o salta desde Villa Quirón", ironiza @Idiazaquso, "Las librerías que me cobran los libros me están matando públicamente. Si no vais a empezar a hacerme bizum para que me compre libros me voy de España o me suicido", bromea @andrestrasado.bsky.social‬.

Se filtra el nuevo disco de Rosalía dos días antes de su lanzamiento y todos los indicios apuntan al Fiscal General del Estado. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 5 de noviembre de 2025, 13:56

Mazón: Me voy porque no puedo más. González Amador: El Fiscal General me ha destrozado la vida. Ayuso: Sánchez me quiere matar. El Emérito: Nunca he podido salir a solas con mis dos nietas. Son patéticos. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 4 de noviembre de 2025, 20:36

¡¿Pero es que nadie va a pensar en los delincuentes confesos?! — Ache (@soynormal.bsky.social) 4 de noviembre de 2025, 22:23

- ¿Sabe que iba usted a 180 km/h por un tramo de 90? - Pues si esto sigue así, o me voy de España o me suicido. - Nada, nada, puede usted continuar.



[image or embed] — CELESSON (@chemapizca.bsky.social) 5 de noviembre de 2025, 18:47

Las librerías que me cobran los libros me están matando públicamente. Si no vais a empezar a hacerme bizums para que me compre libros me voy de España o me suicido. — Andrés Trasado (@andrestrasado.bsky.social) 5 de noviembre de 2025, 16:48

Pues lo de MAR no son fuentes, que son botellas. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 6 de noviembre de 2025, 18:08

¿Sabéis si Miguel Ángel Rodríguez podría echarme una mano con una multa de tráfico? ¿Mejor le mando un mail o una captura por WhatsApp? — Bob Estropajo 🇵🇸 (@bobestropajo.bsky.social) 6 de noviembre de 2025, 14:27

La dimisión de Mazón venía planeando con fuerza sobre su figura política desde el fin de semana, cuando se reunió con Feijóo. Finalmente fue este lunes cuando convocó a la prensa y dio el paso. Las palabras que pronunció en su discurso y su dimisión "a medias" han recibido muchas críticas, además de la indignación de las víctimas que se quejan, una vez más, de la forma de proceder del popular. ‪"Mazón anuncio su dimisión a las 09:15 y la presentó a las 14:50. Yo creo que le pilló en el Ventorro", critica @benderofuscado.bsky.social‬; "Mazón sigue en funciones pero no sabemos cuáles son sus funciones ni cuando 230 valencianos se están ahogando", denuncia @donmitxel-oficial.bsky.social.

Resumen de lo de Mazón hoy: 1. No nos informaron. 2. No nos ayudaron. 3. Yo qué iba a saber. 4. Perro Sanxe hijoputa. 5. Que si muertos y que si muertos, y el mal rato que llevo pasao yo, qué. 6. Solo he sido un hombre en pos de un sueño: la paz mundial. — Piur 🍉 (@lapiur.bsky.social) 3 de noviembre de 2025, 19:23

- Ya he hablado con el rey, con Abascal, con Perro Sanxe, con el Papa, con el Dalai Lama, con Yamine Lamal y con Lucas el de Andy.



[image or embed] — CELESSON (@chemapizca.bsky.social) 3 de noviembre de 2025, 20:31

Mazón anuncio su dimisión a las 09:15 y la presentó a las 14:50. Yo creo que le pilló en el Ventorro. — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 4 de noviembre de 2025, 11:51

Mazón sigue en funciones pero no sabemos cuáles son sus funciones ni cuando 230 valencianos se están ahogando. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 4 de noviembre de 2025, 14:46

Por último la publicación de 'Reconciliación', las memorias de Juan Carlos I, en Francia no ha estado exenta de reprobaciones y mofas. Las redes han desgranado su contenido llenándose de ironía y críticas al emérito acusado de victimizarse en el libro. "Mi teoría es que el Emérito se ha dado un golpe en la cabeza, se ha vuelto republicano y que intenta acabar con la monarquía", imagina @wilma78.bsky.social‬; "Si para el rey viejo la Reconciliación es esto, imagínate lo que es la democracia que nos trajo", sentencia @donmitxel-oficial.bsky.social‬.

Entendería mejor el libro del rey viejo si lo hubiera escrito desde Soto del Real. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 6 de noviembre de 2025, 18:16

Mi teoría es que el Emérito se ha dado un golpe en la cabeza, se ha vuelto republicano y que intenta acabar con la monarquía. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 6 de noviembre de 2025, 18:10

Las memorias del emérito son tan fantasiosas que Disney debería comprarlas. El abuelo cebolleta contando batallitas donde él es héroe, víctima y protagonista absoluto. Salvó a España, trajo la democracia y el jet privado se lo encontró en un desguace. Lo arregló con una grapadora y un chicle. — Nidea🥳 (@nyconene.bsky.social) 6 de noviembre de 2025, 20:47

Si para el rey viejo la Reconciliación es esto, imagínate lo que es la democracia que nos trajo. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 6 de noviembre de 2025, 13:28

Si crees que tienes un mal día, piensa que la reina Leticia también está escuchando las noticias sobre su suegro. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 5 de noviembre de 2025, 13:53

