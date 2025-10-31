"Al PP le ha salido tan bien lo del Senado que la noticia son las gafas de Sánchez", el tuitómetro de la semana

La capacidad de síntesis de los usuarios de X y Bluesky ha hecho su trabajo una vez más. En esta ocasión para analizar a golpe de meme y bromas la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación en el Senado por el 'caso Koldo'.

Una de las anécdotas de la sesión más comentadas en redes es algo completamente ajeno a la cita: las gafas del presidente del Gobierno. En principio un detalle de lo más común: llevar gafas para ver de cerca, un accesorio que en Sánchez se volvió viral, con un aluvión de alabanzas en X y Bluesky comentando lo bien que le quedan y con comparaciones con Clark Kent y su alter ego Superman. Tampoco han faltado quienes critican el precio: 300€. "Hoy, las gafas. Mañana la óptica en las que se las compró. Pasado mañana manifestación de la ultraderecha frente a la óptica", ironiza @bobestropajo.bsky.social‬, "Y cuando nos creíamos que la derecha mediática de este país no podía ser más patética, va Pedro Sánchez y se compra unas gafas normalitas", critica @prendente.bsky.social, "Por si alguien se pregunta dónde está Feijóo... Está recorriendo todas las ópticas de Madrid en busca de unas gafas como las de Sánchez", se mofa @wilma78.bsky.social‬.

El PP podría volver a pedir la comparecencia de Sánchez en el Senado y valoran el correr con los gastos de los folletos electorales del PSOE. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 31 de octubre de 2025, 9:16

Sugiero que, para alegrar un poco nuestras vidas, el PP convoque una comisión de investigación cada dos semanas con Sánchez como invitado principal. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 30 de octubre de 2025, 16:29

Pensaba que en el Senado jugaban políticos de 2a división pero parece que no saben ni jugar al fútbol. — Bob Estropajo 🇵🇸 (@bobestropajo.bsky.social) 30 de octubre de 2025, 12:12

Y cuando nos creíamos que la derecha mediática de este país no podía ser más patética, va Pedro Sánchez y se compra unas gafas normalitas. — Prendente (@prendente.bsky.social) 30 de octubre de 2025, 17:55

Hoy, las gafas. Mañana la óptica en las que se las compró. Pasado mañana manifestación de la ultraderecha frente a la óptica. — Bob Estropajo 🇵🇸 (@bobestropajo.bsky.social) 30 de octubre de 2025, 21:06

Por si alguien se pregunta dónde está Feijóo...Está recorriendo todas las ópticas de Madrid en busca de unas gafas como las de Sanchez. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 30 de octubre de 2025, 16:17

—Señor Sánchez, ¿está usted a favor o en contra del régimen de Maduro? —Pero qué tiene eso que v —¿Le gustan las películas de gladiadores? —Qué —¿Ha estado alguna vez en una prisión turca? —Oig —Contiene la equis, Estado de México. — George Kaplan 🏳️‍🌈 🏳️‍⚧️ (@georgekplan.bsky.social) 30 de octubre de 2025, 14:26

Cuando Miranda comenzó su intervención contando su historia del covid, que estuvo intubado, acostado boca abajo, sin poder respirar, mientras otros se llenaban los bolsillos ...Sánchez estaba pensando en lo mismo que yo...En Ayuso...y por eso sonreía...y yo también. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 30 de octubre de 2025, 17:15

El aniversario de la dana, el recuerdo a sus víctimas y el funeral de Estado también han marcado la agenda de la semana. Unos momentos de homenaje que se han visto eclipsados por Mazón y su decisión de acudir al acto celebrado el pasado miércoles en Valencia a pesar de que los familiares de los fallecidos pidieron que no fuera. Las redes se han solidarizado con las víctimas y han alzado la voz en contra del president del PP. "Pues si lo que pretendía Mazón es ser el muerto en el entierro, objetivo conseguido", apuntilla @donmitxel-oficial.bsky.social

Pues si lo que pretendía Mazón es ser el muerto en el entierro, objetivo conseguido. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 29 de octubre de 2025, 20:56

Ir al funeral de los muertos que tú mismo has matado. Es tan enfermo que no sé ni qué decir. — Jorge Matías 🏳️‍⚧️ (@yayo74.bsky.social) 29 de octubre de 2025, 15:45

Cualquier persona con un mínimo de decencia en la situación de Mazón estaría preparando una rueda de prensa para anunciar su dimisión mañana. Por suerte para Mazón, él no sabe qué es eso de la decencia. — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 29 de octubre de 2025, 21:03

- Me encanta tu disfraz de Halloween de muerto viviente. - Soy Mazón. - Ah, perdón. — Prendente (@prendente.bsky.social) 30 de octubre de 2025, 16:17

No enseñan la factura del Ventorro y te acusan de pagar las cañas en metálico. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 30 de octubre de 2025, 11:45

La entrevista del emérito en Le Figaro con motivo de la publicación de sus memorias en Francia el 5 de noviembre, y tres semanas después en España, también ha traído cola en redes sociales: "Pues nada, con todo lo que tenemos viene ahora el Emérito haciéndose la víctima. Es que no damos a basto", critica @wilma78.bsky.social.

Pues nada, con todo lo que tenemos viene ahora el Emérito haciéndose la víctima. Es que no damos a basto. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 31 de octubre de 2025, 8:17

