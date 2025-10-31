"Al PP le ha salido tan bien lo del Senado que la noticia son las gafas de Sánchez", el tuitómetro de la semana
La capacidad de síntesis de los usuarios de X y Bluesky ha hecho su trabajo una vez más. En esta ocasión para analizar a golpe de meme y bromas la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación en el Senado por el 'caso Koldo'.
Una de las anécdotas de la sesión más comentadas en redes es algo completamente ajeno a la cita: las gafas del presidente del Gobierno. En principio un detalle de lo más común: llevar gafas para ver de cerca, un accesorio que en Sánchez se volvió viral, con un aluvión de alabanzas en X y Bluesky comentando lo bien que le quedan y con comparaciones con Clark Kent y su alter ego Superman. Tampoco han faltado quienes critican el precio: 300€. "Hoy, las gafas. Mañana la óptica en las que se las compró. Pasado mañana manifestación de la ultraderecha frente a la óptica", ironiza @bobestropajo.bsky.social, "Y cuando nos creíamos que la derecha mediática de este país no podía ser más patética, va Pedro Sánchez y se compra unas gafas normalitas", critica @prendente.bsky.social, "Por si alguien se pregunta dónde está Feijóo... Está recorriendo todas las ópticas de Madrid en busca de unas gafas como las de Sánchez", se mofa @wilma78.bsky.social.
El aniversario de la dana, el recuerdo a sus víctimas y el funeral de Estado también han marcado la agenda de la semana. Unos momentos de homenaje que se han visto eclipsados por Mazón y su decisión de acudir al acto celebrado el pasado miércoles en Valencia a pesar de que los familiares de los fallecidos pidieron que no fuera. Las redes se han solidarizado con las víctimas y han alzado la voz en contra del president del PP. "Pues si lo que pretendía Mazón es ser el muerto en el entierro, objetivo conseguido", apuntilla @donmitxel-oficial.bsky.social
La entrevista del emérito en Le Figaro con motivo de la publicación de sus memorias en Francia el 5 de noviembre, y tres semanas después en España, también ha traído cola en redes sociales: "Pues nada, con todo lo que tenemos viene ahora el Emérito haciéndose la víctima. Es que no damos a basto", critica @wilma78.bsky.social.
