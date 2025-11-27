Madrid, Cataluña y Andalucía, las comunidades más perjudicadas si no se aprueba la senda de déficit

Más de cinco mil millones de euros para las comunidades en el aire. Esto es lo que se juegan los gobiernos regionales si no sale en el Congreso la senda de déficit enviada por el Ejecutivo central. Y hay tres autonomías que se verán especialmente perjudicadas ante el posible rechazo de las Cortes Generales: Madrid (1.088 millones de euros), Cataluña (1.038,7 millones de euros) y Andalucía (731,4 millones de euros).

El Gobierno ha diseñado unos nuevos objetivos de estabilidad que dan más capacidad financiera a las comunidades, con un déficit del 0,1% del PIB en los tres próximos ejercicios (lo que conlleva 5.485 millones adiciones a las autonomías en su conjunto para su gasto presupuestario). Pero el Ejecutivo asume ya que va a ser muy difícil sacar adelante esta hoja de ruta, aunque beneficie a las administraciones territoriales, por el clima político.

Esta nueva senda de déficit se somete a un primer examen este jueves con la votación en el Congreso del acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros. El PP ya avanzó su rechazo en la pasada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera aunque tenga en su poder la mayoría de comunidades y la senda les proporcione mayores capacidades financieras. Podemos se va a abstener, por lo que todo queda en manos de Junts (que ya tumbó la anterior senda en el verano de 2024). Los de Carles Puigdemont se encuentran en fase de bloqueo de cualquier iniciativa del Ejecutivo en las Cortes.

Cuánto perderá cada cada comunidad

Según los cálculos del Gobierno, las tres comunidades que saldrán más perjudicadas por el rechazo serán: Madrid (1.088 millones de euros), Cataluña (1.038,7 millones de euros) y Andalucía (731,4 millones de euros). Todo un torpedo por parte de Génova 13 contra sus dos comunidades más pobladas y sus barones Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno. Pero también Junts se vuelve en contra de su comunidad en un momento en el que dice que sólo apoyará medidas que beneficien a los catalanes.

Posteriormente, aparecen como las más dañadas en términos globales para el periodo entre 2026 y 2028: Comunitat Valenciana (509,9 millones de euros), Galicia (280,8 millones de euros), Castilla y León (256,7 millones de euros), Canarias (200,5 millones de euros), Castilla-La Mancha (193,3 millones de euros) y Aragón (169,6 millones de euros).

Con este rechazo también se dejarían por el camino 153,4 millones para Balears, 144,2 millones de euros para Murcia y 91,5 millones de euros para Extremadura. Luego se registrarían las pérdidas para Cantabria (60,7 millones de euros) y La Rioja (38,6 millones de euros).

El proceso de la senda

El Gobierno asume ya que en esta primera votación se tumbará esta senda de déficit, aunque dicen que en el actual Congreso siempre hay que esperar “hasta el último minuto”. Según establece la ley de estabilidad presupuestaria (en el artículo 15.6), si el Ejecutivo no saca adelante los objetivos de estabilidad, tendrá que volver a presentarlos ante las Cortes en el plazo de un mes. La intención que tiene el Ministerio de Hacienda es que esa segunda ronda se produzca en un pleno antes de que lleguen las navidades.

En caso de que se rechace las dos veces, el objetivo de las comunidades pasará a la estabilidad presupuestaria, es decir, un déficit cero. No podrán gastar más de lo que ingresan y perderán el colchón de déficit que el Gobierno propone para permitir algo más de gasto público. Esto supone directamente que las comunidades tengan menos dinero para invertir en sus principales competencias: sanidad, educación, dependencia y servicios sociales.

En el Gobierno insisten en que este rechazo de la senda supone “un tiro en el pie” para el propio Partido Popular porque perjudica mayormente a sus autonomías. “Si fuéramos las autonomías, pelearíamos con los dientes por tener esa décima de déficit”, subrayan fuentes socialistas.

Primer paso de los presupuestos

En el Ejecutivo también desdramatizan políticamente el rechazo. Asumen que habrá titulares negativos para el Gobierno, pero manifiestan que esa capacidad financiera irá directamente al Ejecutivo central y aliviará el esfuerzo que tienen que hacer las arcas generales. El plan respecto a la Administración General del Estado fija ahora mismo estas metas de déficit: 1,8% en 2026, 1,5% en 2027 y 1,4% en 2028.

La senda de déficit está considerada como el primer paso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Este posible rechazo al Gobierno anticipa la dificultad de sacar las cuentas para el año que viene. No obstante, en Hacienda insisten en que presentarán ese proyecto de ley en el primer trimestre del año en el Congreso, aunque ven muy difícil que el Consejo de Ministro dé previamente luz verde en diciembre al texto.

De manera paralela el Gobierno está trabajando para presentar un nuevo proyecto de ley de financiación autonómica durante el primer trimestre del año que viene. Y quiere hacerlo de manera global para todas las autonomías de régimen común, aunque se incorporarán elementos bilaterales. En el Ejecutivo no tiran la toalla de sacar esa norma con el PP, aunque lo ven muy difícil. La idea de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, es aprobar en el Consejo ese proyecto antes de dejar su puesto para lanzarse a la batalla electoral en Andalucía.