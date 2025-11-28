El PSOE acusa a Ábalos de difundir bulos y recuerda que le suspendió hace 20 meses

La entrada en prisión de José Luis Ábalos, quien fuera diputado y Secretario de Organización del PSOE, ha provocado un terremoto en las filas socialistas y la vicepresidenta primera de Gobierno, María Jesús Montero, se ha querido desmarcar de quien fuera su compañero al asegurar que "aquellas personas que tienen un pie en la cárcel se dedican a intentar implicar con mentiras y bulos a personas inocentes porque creen que van a llegar a un mejor acuerdo sobre su propia sentencia".

En opinión de la número dos del Gobierno hay "una pena de telediario de personas que son mencionadas gratuitamente, sin ningún tipo de argumento y sin ninguna evidencia, sino todo lo contrario", ya que en el caso de Air Europa -ha recordado- "ha sido investigada, auditada y fiscalizada por todos los órganos de control".

"Este partido y este Gobierno jamás se van a dejar chantajear por nadie, y eso lo sabe el señor Ábalos perfectamente, por eso creo que responde más a una actitud de defensa", ha insistido la también ministra de Hacienda.

"Desde el minuto uno se le pidió a esta persona responsabilidades políticas", ha dicho Montero, en la mismas línea en la que se ha pronunciado la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que ha insistido que el PSOE actuó en este caso "con absoluta contundencia y con absoluta rapidez" hace 20 meses al solicitarle el acta.

Sobre este acta de diputado, también el Supremo se ha pronunciado al informar al Congreso de que no podrá suspender de sus funciones y atribuciones parlamentarias Ábalos hasta que el auto de prisión sea firme, ya que está recurrido por su defensa y su deliberación está señalada para el 4 de diciembre.

A partir de ese momento, la Mesa del Congreso podrá aplicar el artículo 21 del reglamento, que establece que los diputados quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta.

Ábalos no perderá su acta de diputado al ser personal, pero no podrá votar, ni cobrará el sueldo como parlamentario, ni podrá ejercer tampoco otras de las prerrogativas ligadas a su condición, como presentar preguntas al Ejecutivo o escritos a la Mesa.