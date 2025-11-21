La asociación Amama vincula tres muertes con los fallos en los cribados del cáncer

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) ha vinculado este viernes el fallecimiento de tres personas con los fallos detectados en el programa de cribados de esta enfermedad en Andalucía, según recoge EFE.

Esta información ha sido concretada por el abogado de la asociación, Manuel Jiménez Soto, junto a la presidenta de Amama, Ángela Claverol, en la rueda de prensa en la que ha explicado su respuesta al requerimiento formal que le hizo el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que le remitiera documentación o testimonios de afectadas por los fallos.

En la respuesta al requerimiento formal, a la que ha tenido acceso EFE, Amama expresa su voluntad de colaboración pero subraya que "no puede resultar responsable en ningún modo" de funciones que, en su opinión, competen exclusivamente al SAS, y que una "humilde asociación de mujeres" no puede dar datos confidenciales sin autorización expresa de las afectadas puesto que vulneraría la normativa.

La asociación, que critica que quienes debieron "haber pedido perdón a las víctimas" no hayan aclarado todavía la "gravísima negligencia" cometida, considera "sorpresivo" el requerimiento del SAS e insiste en que es la administración sanitaria la que posee la información sobre mujeres no citadas, afectadas por retrasos y sus consecuencias.

Amama sostiene también que la directora gerente del SAS -quien firmaba el requerimiento- podría no tener la capacidad suficiente para efectuarlo como autoridad sanitaria y cita varias normas que, indica, impiden a la asociación recabar o custodiar datos clínicos.

Tres fallecidas, 261 afectadas

Después de que el abogado Manuel Jiménez Soto asegurara a principios del pasado octubre que desconocía si tres fallecimientos de los que se había informado entonces estuvieran motivados por fallos en el programa de cribados, desde Amama han confirmado por primera vez este viernes tal vínculo y han concretado que se trata de una mujer de Sevilla, otra de Antequera (Málaga) y una tercera de la que no han ofrecido más datos.

Tras las discrepancias entre las cifras oficiales de la Junta y los datos que maneja la asociación, que ha llegado a recibir más de 4.000 consultas, el letrado ha detallado que las afectadas por los problemas en el cribado de las que cuentan con información más concreta se circunscribe a 261, que calcula que el 90 % han podido desarrollar la enfermedad y que ya se han presentado ante el SAS medio centenar de reclamaciones patrimoniales individuales.

Por su parte, Ángela Claverol ha reconocido que la asociación no cuenta con una cifra exacta de afectadas por el cribado porque siempre han priorizado atender a las mujeres antes que hacer una estadística completa: "No me voy a bajar de que 4.000 y pico mujeres no habían recibido información sobre una mamografía que se hicieron en el cribado", ha sentenciado al ser repreguntada por los periodistas.

En cualquier caso, la presidenta de Amama ha asegurado que siguen estudiando casos, que incluso ha tenido que atender a alguna mujer en lugares como un supermercado, y que "no paran" ni los correos ni las llamadas.

Presupuestos de 2026

Amama ya ha presentado unas 25 reclamaciones patrimoniales por los cribados del cáncer Ver más

Por otra parte, tras la negativa a que pueda comparecer en comisión parlamentaria para trasladar sus propuestas sobre los presupuestos andaluces de 2026, Amama ha hecho públicos sus planteamientos, entre los que se encuentran garantizar plantillas completas y estables, un refuerzo en los programas de cribado y un sistema de información público y transparente sobre resultados y tiempos de espera.

Este colectivo cree que hay que asegurar tratamientos de rehabilitación completos y suficientes a todas las mujeres afectadas por mastectomía y, en caso de que sean afectadas por la 'negligencia' del programa, establecer un canal de urgencia.

También solicita la publicación mensual de las listas de espera de consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos oncológicos y cirugías para a la atención oncológica, y que se establezca por decreto tiempos de espera máximos en primeras consultas, revisiones, pruebas diagnósticas, tratamiento y cirugías en procesos oncológicos.