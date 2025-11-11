Amama ya ha presentado unas 25 reclamaciones patrimoniales por los cribados del cáncer

La asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla, Amama, ya ha presentado unas 25 reclamaciones patrimoniales en nombre de víctimas de los retrasos en la comunicación de resultados del cribado del cáncer, y ha asegurado que les "ha fallado la confianza" que habían depositado en el nuevo equipo de la Consejería de Sanidad, según informa EFE.

En declaraciones a los periodistas este martes, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha comentado que han estudiado ya 223 casos de mujeres que han sufrido las consecuencias de estos retrasos, y que todavía les quedan muchos más por analizar, porque cada día "llega alguna mujer nueva", al tiempo que ha anunciado que esta misma semana ampliarán la denuncia en Fiscalía con más testimonios.

En ese sentido, ha insistido en que los datos que ofrece Sanidad, que ayer cifró en 217 las víctimas que quedan por realizar las mamografías de respaldo, "no cuadran" con los que ellas manejan desde la asociación, que superan las 4.000. De los 223 casos que ya han estudiado desde Amama y de los que presentarán denuncia, seis son de Almería; 11 de Granada; 13 de Jaén; 14 de Cádiz y Huelva; 22 de Málaga, y más de 150 en Sevilla.

Y seis testimonios sobre ese supuesto borrado de resultados serán sumados esta misma semana a la denuncia que presentó la asociación en Fiscalía por estos hechos que, ha apuntado, son mucho más graves de lo que se ha conocido hasta ahora porque "la gente tiene miedo".

Claverol también ha lamentado que en la reunión de ayer de la Comisión de seguimiento del Cribado del Cáncer, la segunda, impulsada por la Consejería de Sanidad les instaron a firmar un "convenio de confidencialidad" en virtud del cual no podían informar de nada de lo que se tratara en dichos encuentros, y que supuestamente no se le puso sobre la mesa a ningún otro de los presentes.

Este hecho, y el "veto" impuesto por el PP a su participación en el debate parlamentario del proyecto de presupuestos autonómicos, y la falta de una respuesta que consideraran adecuada por parte del consejero, Antonio Sanz, hizo que ayer se levantaran de la mesa antes de tiempo.

"O sea, si usted no me deja hablar en el Parlamento, tampoco puedo hablar nada aquí, ¿a qué vengo aquí? ¿A hacerme la foto como que he venido a la mesa de seguimiento del cribado? Yo no estuve de acuerdo en la información que ellos nos contaron, y entiendo que de alguna manera nos quieren calladitas y sumisas", ha censurado Claverol.

Ahondando en dicho acuerdo de confidencialidad, ha señalado que se lo mandaron por correo como requisito para poder acudir a la segunda mesa de seguimiento y para poder tener acceso al acta de la primera reunión, a la que no acudieron aludiendo motivos de agenda. Y un acuerdo que finalmente firmaron, en la creencia de que había sido enviado también al resto de integrantes de esa comisión de seguimiento.

Sobre las acusaciones de que están politizadas, la presidenta de Amama ha asegurado que se reunirá "con quien me dé la gana que sea capaz de ayudarnos" y que si eso significa que están politizando, "pues que lo digan" porque ella intentará hablar "con todos los partidos para que arreglen este desastre".

"Que yo no quiero hablar de política, yo quiero hablar de sanidad pública, no quiero que se mueran", ha defendido Claverol, quien ha agregado que son los propios políticos los que quieren poner el foco en la política.

Porque, ha solicitado, lo que quieren es "investigación, que sigan con las incapacidades (de la víctimas), que arreglen la sanidad pública y sobre todo, y muy importante, que presionen hasta que se sepa la verdad, que todavía hoy no la sabemos y seguimos en el mismo plan".

Ayuso entrega la prevención del cáncer de mama a Quirón mientras reduce los recursos en la pública Ver más

Por su parte, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha exigido este martes en un comunicado "transparencia e información detallada" sobre el alcance de la situación del cribado del cáncer y las medidas que se están adoptando para resolverlo.

"En esta reunión se nos ha dado algunos datos sobre las mujeres afectadas por provincias y hemos pedido que para la próxima reunión se nos facilite información sobre la situación de las 32 unidades de mamografías, sobre los tiempos de espera, el número de cánceres detectados y los profesionales necesarios para evitar tiempos de demora", ha precisado la asociación.

Su representante en Andalucía, Magdalena Cantero, confía "en que la Comisión de Seguimiento siga siendo un espacio de trabajo eficaz y transparente, en beneficio de las pacientes y del sistema sanitario público".