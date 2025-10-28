Amama presentará 150 demandas individuales contra la Junta andaluza por los fallos en los cribados

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha decidido presentar una serie de demandas individuales contra la Junta de Andalucía por los fallos en el cribado de esta enfermedad, en concreto un total de 150 en nombre de mujeres de todas las provincias andaluzas, asegura EFE.

Según ha adelantado Radio Sevilla, esta entidad ha decidido presentar las denuncias por el mal funcionamiento de la administración sanitaria con dicho formato -demandas individuales- y no englobarlas en una conjunta porque cada mujer presenta un caso concreto. De esta forma, han explicado, se intenta "que ninguna pierda protagonismo" en el marco de una denuncia de muchas mujeres a la vez.

Además, la legislación marca que, en primer lugar, hay que presentar reclamaciones patrimoniales individuales ante la Junta de Andalucía como administración responsable de los cribados, y desde que se presente habrá un periodo de seis meses para que conteste el Gobierno andaluz.

Amama prevé también que si la Junta plantea alguna indemnización se estudie cada caso de forma concreta. Asimismo, ha señalado que si la Junta no responde en el plazo indicado las denuncias se presentarán en los tribunales.