Miles de madrileños protestan contra la política sanitaria de Ayuso

Alrededor de 8.000 personas, según la delegación del Gobierno de Madrid, y 80.000 según los convocantes, han recorrido este domingo el centro de Madrid en una manifestación contra la política sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, convocada por sindicatos y asociaciones vecinales para denunciar el deterioro del sistema sanitario madrileño, según informa EFE.

La marcha, que ha comenzado a las 12:00 horas frente al Ministerio de Sanidad bajo el lema 'Salvar la sanidad pública madrileña. Por la salud de todas y todos', ha reunido a profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos que llevaban pancartas en las que se puede leer 'la sanidad no se vende, la sanidad se defiende', mientras los manifestantes gritaban 'Pobre sanidad, o tienes talonario o te vas para el otro barrio'.

Entre los asistentes, Elena, enfermera en un hospital público de Madrid, resumía el sentir de muchos manifestantes. "Cada vez hay menos medios y menos personal, y eso nos afecta a todos", ha explicado a EFE mientras sostenía la mano de su hija.

Los miles de manifestantes han presentado sus demandas en la Puerta del Sol, donde han reclamado una financiación pública suficiente para la sanidad y han exigido frenar la privatización de los servicios sanitarios.

También han pedido un refuerzo de la atención primaria, reducción de las listas de espera quirúrgicas y de pruebas diagnósticas, y el aumento de la red de salud mental, alegando que la salud es un derecho y la sanidad un patrimonio colectivo.

Entre las reivindicaciones, los convocantes han destacado la mejora de las condiciones laborales y la conciliación del personal sanitario, así como el desarrollo de un plan de gestión consensuado entre consejerías y un mayor control del poder de la industria sanitaria con perspectiva de género.

Maribel ha denunciado en declaraciones a EFE los problemas de acceso: "La última vez que pedí una cita me dieron para dentro de 24 días; antes se daba para el día siguiente o, como mucho, en tres días. Ahí se ve el deterioro".

Pilar y Gema comparten el sentimiento de abandono por parte del Gobierno regional: "Todo va para la privada, estamos abandonados".

Elena, además de enfermera, ha destacado cómo la falta de personal y recursos afecta al trabajo diario y a la conciliación familiar: "Durante un año y medio tuvimos que doblar turnos para cubrir bajas, la conciliación familiar se complica y no se respetan los tiempos necesarios.

"Cuando pides una cita en un centro de salud te dan para 15 días. En ese tiempo, un problema médico puede empeorar", ha añadido Elena.

Los organizadores insistieron en que esta protesta forma parte de un compromiso permanente con la sanidad pública y destacaron que "salvar la sanidad pública es una urgencia".

También han acudido políticos a la manifestación, entre ellos el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, líder del PSOE de Madrid, que ha acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de "robar el dinero a la sanidad pública" y "convertir el derecho de todos en un negocio".

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha expresado que "las élites económicas y políticas" de la ciudad están "robando" al municipio y a la región, así como a la sanidad pública.

Y su compañera de partido Manuela Bergerot ha defendido que la "sanidad pública madrileña está bajo el asedio de los buitres" como los de Ribera Salud o Quirón, así como en las manos de su "mejor empleada", la presidenta madrileña.