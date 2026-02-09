El PSOE apoya de manera "incondicional" a Alegría y acusa a Feijóo de ser el "pagafantas" de Vox

El día después del mal resultado del 8F ha llegado para el PSOE y la dirección ha querido mandar este lunes un doble mensaje: apoyo "incondicional" a Pilar Alegría como líder de la federación y análisis de que el incremento de Vox se debe a la estrategia fallida del Partido Popular de convocar elecciones anticipadas.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha señalado este lunes, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal presidida por Pedro Sánchez, que los socialistas son ahora más necesarios que nunca y que son el verdadero dique de contención frente a la ultraderecha, evitando hacer un ejercicio profundo de autocrítica.

Según la portavoz socialista, el PSOE tiene ahora los mismos escaños que en 2015, rechazando que sea un "batacazo". Aunque reconoció que el resultado no es bueno, puso el foco en que el incremento de los de Santiago Abascal, que han doblado sus parlamentarios, se debe al Partido Popular, que es donde más muerde la ultraderecha.

"El PP es el perdedor político"

"El PP es el ganador aritmético, pero es el perdedor político. Convocó elecciones para perder escaños y acabar peor de lo que estaba. Es un fracaso estrepitoso y una estrategia fallida del Partido Popular", analizó Mínguez.

Según la también diputada del PSOE, Feijóo "es el mejor jefe de campaña de Vox". "La ultraderecha crece con él como los gremlins", remarcó. Para la socialista, el líder del PP "no lidera una alternativa frente a Vox" y "ha pasado a radicalizar toda la derecha de este país": "Ahora hay dos ultraderechas".

"Feijóo es el pagafantas de Vox", aseveró Mínguez ante los periodistas, con esta idea en el mismo sentido: "Quien tiene que tener miedo a Vox es el PP, porque le está comiendo la tostada".

La portavoz federal indicó que el PSOE va a reivindicar la buena política ante este crecimiento de la ultraderecha y apostó por medidas como el decreto aprobado por el Gobierno para recuperar el escudo social. La dirección socialista, a través de Mínguez, mandó un mensaje de respaldo total e incondicional a Alegría, a la vez que se justificó el resultado en que la candidata no ha tenido tiempo por el adelanto electoral.

La dirigente socialista calificó a Alegría de "magnífica secretaria general": "Va a trabajar para demostrar que el PSOE es diferente que el PP y Vox. Ha hecho una campaña limpia y propositiva. Va a construir un proyecto alternativo en la oposición".