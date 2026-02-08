Transparencia total
Alegría asume que el resultado del PSOE no es bueno y promete una oposición responsable

  • La candidata socialista destaca que los aragoneses han hecho al PP "más rehén de la ultraderecha" que nunca
  • Los 18 escaños conseguidos por Pilar Alegría igualan el mínimo histórico que logró en 2015 Javier Lambán
Pilar Alegría, durante la noche electoral del 8F. EFE

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha reconocido que el resultado de las elecciones autonómicas, en las que ha obtenido 18 diputados, cinco menos que en las anteriores, no es bueno y que desde mañana liderarán la oposición en las Cortes, que será "seria, vigilante y responsable", según informa EFE.

Arropada por miembros de la ejecutiva, Alegría ha dicho que ha felicitado al ganador de las elecciones, el popular Jorge Azcón, por teléfono, y que estas elecciones que no estaban en la agenda de los aragoneses han hecho al PP "más rehén de la ultraderecha" en esta comunidad. "Y cuando la ultraderecha avanza, los más perjudicados son los aragoneses", ha ahondado.

Alegría, que ha igualado el mínimo histórico de 18 diputados que logró en 2015 Javier Lambán, ha lamentado que Azcón haya antepuesto la estrategia política en estas elecciones.

"No es el resultado que queríamos, pero vamos a seguir defendiendo Aragón" y a hacer una oposición "seria y responsable" desde la que seguirá luchando, ha dicho, por la defensa de los servicios públicos y por el respeto y convivencia como valores fundamentales.

Alegría ha mostrado su confianza en que los socialistas volverán a recuperar la confianza de los aragoneses en las próximas elecciones si se comportan como opción progresista mayoritaria.

