“Llegarán 72 nuevos trenes": infoLibre analiza el caso Rodalies como ejemplo de futuro de Cercanías

“Lograr la incidencia cero es imposible, pero trabajamos cada día para mejorar el servicio y ayudar a los usuarios”. Así comenzaba su intervención Christian Muñoz, director de Planificación y Desarrollo Estratégico de Movilidad de Renfe.

El sistema de Rodalies de Catalunya es el más grande de España con 462 km de servicio (sin contar con la red de regionales), por delante de la red de Cercanías de Madrid, con 370 km, o la de Valencia, con 323 km. En 2010 y 2011 pasaron a ser titularidad de la Generalitat de Catalunya sus 13 líneas, más las seis regionales. Estas conectan a 166 municipios catalanes, con casi 300.000 trenes y 26,5 millones de minutos de servicio.

Su red soportó la afluencia de más de 60 millones de personas entre enero y junio de este año, aunque un repunte de fallos entre febrero y agosto puso en el centro del debate su eficacia. Es por eso que la Generalitat ha puesto en marcha la Estrategia Ferroviaria de Catalunya (EFC), un nuevo plan de 63 medidas a desarrollar hasta 2050 para solucionar los problemas que enfrenta su infraestructura.

El foro Presente y futuro del sistema de Cercanías en España: el caso de Rodalies, organizado por infoLibre con la colaboración de Renfe, y celebrado en el Centro de Formación de Maquinistas de Renfe de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), comenzaba con la conversación entre Christian Muñoz y Virginia P. Alonso, directora de infoLibre. Una charla en la que se habló de los nuevos planes estratégicos para el funcionamiento de los trenes de Cercanías, de la necesidad de adaptación de los servicios a las nuevas realidades urbanas y de la implementación de la inteligencia artificial en los sistemas de gestión.

Con respecto al horizonte estratégico, Muñoz quiso recalcar que, aunque la situación puede recordar a los años ochenta, “ahora estamos en una segunda época de renovación del Cercanías”.

“La singularidad de Rodalies está en la situación actual de presión en la que se encuentra la red, con una carga en cuanto a la obra en ejecución que hace muy difícil el funcionamiento eficaz de los servicios”, argumentaba. A lo que añadía que tendrán que pasar "por un tránsito para tener un servicio mucho mejor”. Aunque “este año vamos a tener trenes nuevos y la gente notará el cambio y las mejoras sustanciales”, señaló.

También reconoció que “hay más incidencias como la obsolescencia del material móvil o por cuestiones impredecibles como arrollamientos o condiciones climáticas” y que “a nivel nacional va a haber grandes cambios en cuestión de flota e infraestructura”. “Con la llegada de la nueva presidencia a Renfe nos centramos en el viajero todo lo que podemos, allí fuera tenemos personas afectadas en su llegada al trabajo, a clase o a su casa”, concluyó.

Tras esto, dio comienzo una mesa redonda en la que participaron Antonio Carmona, representante institucional de Renfe Cataluña, Susi López, directora general de Transports de la Generalitat, Carles Garcia Ureta, vicepresidente de la PTP (Associació per a la Promoció del Transport Públic) y Luis Ubalde, miembro de la dirección de la Oficina Técnica de Rodalies y Adif (obras e infraestructuras).

En ella se discutieron temas como las obras más relevantes a las que se enfrenta el servicio, la interlocución y coordinación entre los agentes implicados: Renfe, Adif y Generalitat, el reto del trasvase de usuarios de coche privado a la red ferroviaria o la calidad de la experiencia y los dilemas del usuario.

Los nuevos retos de Rodalies

“Hay varias obras muy importantes con las que estamos lidiando como son las de la R3 y Sant Feliu, pero la cuestión más importante es la llegada de nuevos trenes”, detallaba Carmona para señalar los problemas más relevantes a los que se enfrentan. Y aprovechaba para hacer un anuncio: “Llegarán 72 nuevos trenes que circularán en doble composición dando el máximo capacidad de plazas disponibles para el usuario” .

Pero las obras o la implementación de nuevos trenes no son las únicas preocupaciones. Para Susi López, de hecho, “la obsesión por parte de la Generalitat es que cuando haya una incidencia también haya unos sistemas que respondan de manera rápida y eficaz”, admitiendo que “las incidencias existirán siempre, por lo tanto en lo que tenemos que mejorar en la capacidad de respuesta y la comunicación con el usuario”.

Luis Ubalde quiso analizar la interlocución que existe entre Adif, Renfe y la Generalitat para admitir que “es buena y va a ir mejorando porque existe el consenso común de que Rodalies es necesario e indispensable”; y añadió que “lo que tenemos que buscar es la manera de llegar mejor a la satisfacción de los usuarios porque ellos son nuestro objetivo prioritario”.

Los usuarios quieren volver a confiar en la red

García Ureta por su parte reconocía que el “feedback es eficiente y continuo” y que desde PTP se centran en “representar al usuario para poner el foco en el beneficio al ciudadano”. Por eso reconoce que la gran preocupación de los usuarios es la incertidumbre. “Al viajero lo que más le preocupa es si va a poder llegar o no a su destino”, por eso “la información es clave, saber qué está pasando para saber qué debe hacer el usuario para poder llegar a su destino es fundamental”.

Y quiso lanzar un aviso: “La paciencia de los usuarios está al límite y esperan mejoras en el servicio del día a día: puntualidad e información, pero sobre todo mejoras palpables para ahora”. Además apunta que “la calidad ha bajado por una serie de problemas y el usuario espera que en 2026 pueda volver a confiar en un sistema de transporte masivo tan importante como Rodalies”.

"Mejores prestaciones para llegar más lejos"

La apuesta por un mejor funcionamiento de Rodalies tiene que pasar por la gestión y la comunicación. Carmona ha reconocido que, desde Renfe, “se trabaja con medidas a corto plazo para mejorar ambos aspectos para que la reacción ante incidencias sea lo más rápida posible”. Algo que se relaciona directamente con los nuevos planes estratégicos para asimilar el gran trasvase de usuarios que utilizaban el coche privado que debe asumir la red ferroviaria. Algo que para Susi López se ha convertido en “el objetivo de época”.

¿Esta la red preparada para asumir los nuevos cambios? “Hemos de pensar que nos encontramos un territorio también tensionado por la vivienda por ejemplo, lo que nos obliga a ofrecer un servicio con mejores prestaciones para poder llegar más lejos” señalaba Ubalde. Y con esto “queremos alcanzar tiempos más competitivos para con la ciudad y que la ciudadanía tenga más libertad de movilidad y que nosotros podamos atender sus demandas”, concluyó.

Objetivos y compromisos para el futuro

Por último, los participantes han comentado los objetivos y compromisos de los distintos actores implicados en los nuevos planes estratégicos del servicio de trenes. Para la directora general de Transportes de la Generalitat, lo importante es que la transformación va a ser “continuada”. “No vamos a generar expectación en el usuario porque el año que viene no se verán grandes cambios, si no que las mejoras se verán de poco en poco todos los años, será una mejora continua”, concluyó.

Tanto para Carmona como para el resto de invitados, lo fundamental es centrarse en la cercanía con el usuario y la comunicación. “Toda la información se tiene que tener en cuenta desde que el viajero se plantea el viaje con nosotros hasta que acaba el trayecto”. Y concluía recalcando algo que debería ser una premisa siempre: “Que el viajero conozca el tiempo real de espera es fundamental para que el usuario pueda tomar sus propias decisiones”.