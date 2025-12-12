“La salud de la mujer era una deuda histórica y ahora una prioridad": infoLibre analiza el sesgo de género en el deporte

La ciencia de la salud deportiva ha dado pasos agigantados en los últimos años para mejorar el bienestar de sus pacientes, los deportistas. Sin embargo, aún queda una tarea pendiente: la perspectiva de género. En un país en el que el deporte femenino está creciendo, las implicaciones de esta actividad en aspectos como el ciclo menstrual o el embarazo permanecen invisibilizadas. Este jueves, el espacio La Cristalería de Madrid ha acogido el foro La salud de la mujer deportista, organizado por infoLibre y el Consejo Superior de Deportes (CSD), en el que se ha abordado este reto para el mundo del deporte.

Precisamente, este encuentro coincide con la creación de la Unidad de Salud de la Mujer Deportista de Alto Rendimiento, del Centro de Medicina del Deporte del CSD, que tiene previsto comenzar su actividad en 2026. Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, ha destacado que esta iniciativa llega después de “demasiadas décadas sin atender a las necesidades específicas que tiene la mujer deportista de alto rendimiento”. José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, incidía en la importancia de una unidad de este tipo: “Garantizar que cada mujer que entrena y compite en nuestro país lo haga con las mejores herramientas, conocimiento disponible y con un equipo preparado para entender sus necesidades específicas”. “La salud de la mujer deportista no es cuestión sectorial o coyuntural, es una deuda histórica y sobre todo una prioridad presente”, añade.

De hecho, una de las ponentes invitadas al foro ha sido la médica e investigadora África López Illescas, fundadora de esta recién creada unidad, de la que ha asegurado que es “un centro muy potente” en materia de recursos. Junto a ella han participado en la conversación, moderada por la directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, el subdirector de Ciencias del Deporte, Iñaki Melendro; el catedrático Rubén Barakat, especialista en ejercicio y salud materno-fetal; la fisioterapeuta e investigadora Elena Sonsoles, pionera en estudios nacionales sobre suelo pélvico en deportistas; y la terapeuta ocupacional y exatleta María Barbaño, investigadora en salud pélvica y alto rendimiento.

Todos han coincidido en que, en un modelo centrado en el deportista masculino–según ha descrito Melendro–, existe una falta de conocimiento sobre la salud femenina, que afecta tanto al personal técnico y científico como a las propias deportistas. “Las mujeres tienen unas necesidades de salud a las que hasta ahora se les ha dado poca cobertura. Cuando una mujer tiene un problema específico, se retrae, se agranda y se va del alto rendimiento”, detallaba López.

@Africa_MAS, doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, denuncia que "en algunos casos" hay mujeres que "han dejado el alto rendimiento por problemas de salud"



Virginia P. Alonso ha expuesto alguno de los riesgos para la salud a los que se enfrentan las mujeres deportistas. “Tienen entre dos y tres más de probabilidades que los hombres de romperse el ligamento cruzado anterior”. También ha destacado que "casi la mitad de las chicas abandonan el deporte en la adolescencia, en muchos casos lo hacen por dolores, por lesiones, por problemas con el ciclo menstrual o por no saber cómo gestionar los cambios en la pubertad”.

La investigadora Elena Sonsoles ha hecho hincapié en que “no es lo mismo una atleta con 15 años que con 20” por lo que es imprescindible adaptarse a la etapa vital de la mujer. ¿Cuáles son los grandes desafíos? Barakat lo ha dejado claro: el embarazo es uno de ellos ya que es una realidad que no está exhaustivamente investigada. El especialista ha subrayado la importancia del acompañamiento por parte del obstetra en actividades de impacto o en situaciones de “estrés competitivo”, además de la necesidad de “generar más fondos para investigar”.

La exatleta Barbaño ha relatado su experiencia con 22 años, cuando descubrió que sufría pérdidas de orina. “No existía un acompañamiento claro (...) No había un espacio donde yo pudiese hablar abiertamente”, afirma. En relación con este tema, Sonsoles alertaba de que esta situación se podría evitar con información sobre cómo entrenar el suelo pélvico: “Un 20% de las deportistas lo entrenan, y solo un tercio de ellas tiene una salud correcta”.

El silencio, ha subrayado Sánchez, es una de las problemáticas que la Unidad de Salud de la Mujer Deportista de Alto Rendimiento pretende solucionar. Su fundadora ha explicado que, a través de una primera consulta, se establecerá “un entorno en el que [la deportista] se va a sentir libre para hablar” y en el que se podrá realizar un reconocimiento preventivo para poder atajar posibles riesgos para la salud de la paciente.

Para Melendro, el principal impacto de esta situación es la exclusión de la mujer en el deporte: “Desde un punto de vista competitivo, supone pérdidas de resultados y que la representación femenina en muchos casos se vea alterada cuando vamos a competiciones nacionales e internacionales”. A pesar de mencionar que la presencia femenina en el deporte va en aumento, el subdirector de Ciencias del Deporte añade que “algo estaremos haciendo mal por no atender a esas necesidades específicas”.

A modo de conclusión, cada uno de los ponentes ha mencionado una práctica que cambiaría en las instituciones y centros deportivos si tuviera la oportunidad de hacerlo. Mientras que Melendro hablaba de “educación y formación”, López describía “un espacio para la deportista en el que se sienta libre para hablar de las cosas que le preocupan”. Por su parte, Barakat ha defendido el fomento de “equipos multidisciplinares de trabajo” y Sonsoles mencionaba el “autoconocimiento” para empoderar a la deportista, idea a la que se ha sumado Barbaño.