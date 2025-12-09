El CSD e infoLibre debaten este jueves sobre un reto urgente: la salud de la mujer deportista

infoLibre y el Consejo Superior de Deportes (CSD) organizan este jueves 11 de diciembre el foro “La salud de la mujer deportista”, un encuentro que busca situar en la agenda pública uno de los grandes retos pendientes del deporte español: atender de forma específica, científica y con perspectiva de género las necesidades sanitarias de las mujeres que entrenan y compiten.

El acto tendrá lugar a las 17:00 horas en el espacio La Cristalería, en Madrid, y se retransmitirá en directo a través de los canales de infoLibre.

La cita coincide con la puesta en marcha de la nueva Unidad de Salud de la Mujer Deportista de Alto Rendimiento, integrada en el Centro de Medicina del Deporte del CSD. Esta unidad nace para corregir un vacío histórico: durante décadas, la investigación, la planificación y la atención sanitaria en el deporte se han construido sobre parámetros masculinos que no reflejan la realidad de las deportistas. La creación de esta estructura supone un giro institucional que reconoce la necesidad de una mirada más completa y adaptada a la fisiología femenina, al rendimiento real y a los riesgos específicos que afrontan las mujeres en su carrera deportiva.

A lo largo del encuentro se subrayará cómo esta unidad aspira a convertirse en referente nacional en salud integral de la mujer deportista, ofreciendo una atención médica preventiva y especializada, con diagnóstico temprano y seguimiento coordinado por profesionales de disciplinas como cardiología, endocrinología, psicología, fisioterapia o ciencias del rendimiento.

Además, se abordarán cuestiones que durante años han estado infradimensionadas: el impacto de la Tríada de la Deportista y los síndromes derivados del déficit energético (RED-S), las alteraciones del ciclo menstrual vinculadas a cargas de entrenamiento inadecuadas, las lesiones de rodilla o estrés óseo más frecuentes en mujeres, los problemas del suelo pélvico en el alto rendimiento, los efectos del sobreentrenamiento o la importancia de construir entornos seguros frente al acoso y los abusos.

Esta perspectiva también dialoga con las nuevas herramientas de la “Guía de Salud de la Mujer Deportista”, diseñada para superar el sesgo androcéntrico presente en las metodologías de preparación física, y que se tratará también en esta jornada.

El foro contará con una bienvenida institucional del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, y una intervención del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, antes de dar paso a un coloquio de 40 minutos moderado por la directora del periódico, Virginia P. Alonso. En la mesa participarán voces de referencia como la médica e investigadora África López Illescas, fundadora de la nueva unidad del CSD; el subdirector de Ciencias del Deporte, Iñaki Melendro; el catedrático Rubén Barakat, especialista en ejercicio y salud materno-fetal; la fisioterapeuta e investigadora Elena Sonsoles, pionera en estudios nacionales sobre suelo pélvico en deportistas; y la terapeuta ocupacional y exatleta María Barbaño, investigadora en salud pélvica y alto rendimiento.

La conversación pretende situar este debate en su verdadera dimensión: un país que ha visto crecer de manera exponencial el deporte femenino necesita un marco sanitario acorde, capaz de proteger, acompañar y potenciar el rendimiento de miles de niñas, jóvenes y mujeres que entrenan en estructuras que durante demasiado tiempo no contemplaron sus necesidades. La apuesta del CSD y la alianza con infoLibre buscan precisamente abrir un espacio público donde la evidencia científica, la experiencia profesional y la política deportiva se encuentren para avanzar hacia un modelo más justo, más seguro y más igualitario.