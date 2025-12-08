La diversidad como motor de competitividad: infoLibre analiza con expertas las brechas en el empleo

El mercado de trabajo ha sufrido en los últimos años una gran transformación que plantea ciertos retos para las empresas. Por un lado, deja visible el desafío para las corporaciones de captar, desarrollar y retener talento en un momento en el que la competitividad está a la orden del día. Por otro lado, las brechas de empleo siguen existiendo en España y en Europa, dejando fuera a personas cualificadas, especialmente a aquellas con discapacidad y otras minorías. infoLibre y Acciona presentarán el próximo miércoles 10 de diciembre el foro Talento diverso: empresas que transforman, en el que abordarán estas problemáticas.

El acto, introducido por Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, y moderado por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, contará con la presencia de cuatro referentes en empleo, diversidad y transformación cultural: Zita Martiarena, representante de Acciona; Mar Medeiros, directora de Marketing Social, Convenios y Captación de Fondos de Fundación ONCE; Sara Giménez, directora general de Fundación Secretariado Gitano; e Ilunion.

¿Qué brechas o datos recientes deberían preocuparnos más cuando hablamos de empleo en España y Europa? ¿Cuáles son los sesgos que más limitan la inclusión laboral hoy? ¿Dónde está el principal bloqueo para que las personas con discapacidad accedan al empleo en igualdad de condiciones? Estas son algunas de las preguntas que se tratarán de resolver en este foro.

El foro será retrasmitido en streaming a partir de las 12.00h a través de YouTube y X. Durante aproximadamente 60 minutos, las protagonistas compartirán experiencias, analizarán tendencias y establecerán una serie de conclusiones que puedan ser útiles para empresas, administraciones y entidades sociales. Todo ello bajo la idea de que la competitividad empresarial debe ir de la mano con la diversidad y la inclusión.