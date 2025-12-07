El líder del grupo neonazi 'The Base' amenaza con represalias tras los últimos arrestos en España

Tras la detención en la provincia de Castellón de tres presuntos miembros de 'The Base', un grupo neonazi terrorista internacional, por la Policía Nacional y la sección antiterrorista de Europol, su líder estadounidense, radicado en Rusia, se mostró desafiante y advirtió sobre posibles nuevas acciones, según informa The Guardian.

En un mensaje enviado a ese medio, Rinaldo Nazzaro calificó los arrestos como otro “ejemplo de persecución política” por parte de los gobiernos mundiales, que, según él, “justifica aún más nuestra resistencia a su dominio hegemónico por cualquier medio necesario”.

Actualmente se cree que Nazzaro vive en San Petersburgo con su esposa rusa y sus hijos. Desde hace tiempo se le acusa de ser un activo de inteligencia ruso, acusación que cobró mayor relevancia cuando su grupo ofreció dinero por el asesinato de figuras militares y políticas ucranianas durante el verano, lo que muchos interpretaron como una colaboración directa con los objetivos del Kremlin.

El historial personal del nacido en Nueva Jersey, quien trabajó para el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU y con fuerzas especiales estadounidenses como analista contra terroristas yihadistas en Irak y Afganistán, ha generado constantes interrogantes. Nazzaro ha negado cualquier vínculo con la inteligencia rusa, llegando incluso a afirmar ante un canal televisivo controlado por el Kremlin que “nunca ha tenido contacto con servicios de seguridad rusos”.

Célula muy armada

La presencia de este grupo en la Península Ibérica evidencia cómo su extremismo de origen estadounidense, que glorifica la violencia extrema y se inspira en una insurgencia armada contra el Estado, sigue propagándose y siendo exportado al extranjero. Nazzaro y 'The Base' también son sospechosos de mantener vínculos con agencias de espionaje del Kremlin y de apoyar sus esfuerzos de sabotaje.

Los miembros que han practicado las detenciones se han quedado sorprendidos por el nivel de organización y el arsenal de armas que la célula había logrado acumular en Europa.

“Esta célula era particularmente seria”, afirmó Joshua Fisher-Birch, investigador en terrorismo del Counter Extremism Project, quien monitorea las cuentas digitales de The Base. “Cabe destacar que la célula en España tenía su propio canal público en Telegram, lo cual es inusual, donde repetidamente llamaban a otros a unirse al grupo, compartían fotos de entrenamientos con armas e instaban a la acción militante”.

En los últimos meses, 'The Base' ha acaparado titulares por atribuirse el asesinato en julio de un oficial ucraniano en Kiev y otros actos terroristas dentro de Ucrania. Además, la semana pasada, un tribunal de Luxemburgo encarceló a un miembro sueco de este grupo por planear un ataque con múltiples víctimas en la pasada edición de Eurovisión.

Fisher-Birch señaló que la célula española apoyaba públicamente las operaciones del grupo en Ucrania como un ejemplo y aplaudía sus esfuerzos por crear un “estado étnico blanco” en la región de Zakarpatia, en el país devastado por la guerra. De manera similar, la célula promovía en línea la “rigurosidad calculada” contra sus enemigos percibidos y la idea de “adquirir tierras montañosas para formar comunidades blancas protegidas, autosuficientes y autogestionadas”.

Un análisis de las actividades de 'The Base' en Telegram España, realizado por The Guardian, mostró como este grupo tiene vídeos de propaganda, fotos y publicaciones con lo que parecen ser rifles automáticos y otras armas de fuego. Ted Kaczynski, el Unabomber, quien enviaba cartas bomba y otros explosivos a empresarios estadounidenses desde su cabaña en Montana entre los años 70 y 90, también parece ser idolatrado por la célula.

“Tus libertades no están muriendo”, dice uno de los mensajes repostados por la célula española, “están siendo asesinadas por personas con nombres y direcciones”.

Otras imágenes, típicas de la propaganda interna de 'The Base' y de otro tipo de asociaciones paramilitares, muestran a hombres enmascarados sosteniendo su bandera negra en el campo español, así como fotografías de miembros armados en bosques. También se incluyen publicaciones que promueven la guerra con drones y el survivalismo, una corriente que aboga por aprender a sobrevivir en el campo o ante un desastre con lo básico.

“Es muy simple”, señalaba uno de sus mensajes de abril, “vivimos para el combate, nos sacrificamos por la victoria”.

El comunicado de Europol sobre los arrestos exhibe un arsenal de armas confiscadas —algunas de las cuales aparecían en la propaganda de la Base— que incluye múltiples armas de fuego, una pistola ametralladora, parafernalia neonazi, sobres con dinero en efectivo, munición, cuchillos de combate y camisetas con los rostros de Kaczynski y Adolf Hitler. La agencia europea de seguridad subrayó que el líder de la célula estaba en contacto directo con Rinaldo Nazzaro.

“Los posibles vínculos con operaciones de sabotaje rusas en Europa, conscientes o no los miembros de la célula, son extremadamente preocupantes”, afirmó Joshua Fisher-Birch. “El hecho de que el líder de la célula española estuviera supuestamente en contacto con Nazzaro también refuerza su rol continuado y plantea la posibilidad de que esté dirigiendo ciertas actividades en Europa”.

The Base en el mundo

La creciente presencia de la Base en Europa coincide con un aumento de operaciones de sabotaje rusas en el continente, dirigidas contra países aliados que apoyan a Ucrania en su resistencia a la invasión. Según expertos, espías rusos estarían pagando a individuos no conscientes dentro de redes criminales preexistentes o a activistas de extrema derecha para ejecutar estos ataques. Tanto la policía española como Europol han declinado hacer comentarios sobre posibles vínculos de la célula con operaciones de inteligencia rusa.

En Estados Unidos, la Base sigue activa. Aunque Nazzaro y la organización han impulsado la expansión global, se cree que el grupo continúa siendo más activo en su país de origen, pese a la intensa vigilancia policial histórica. La organización fue objeto de una investigación antiterrorista del FBI que llevó a más de una docena de arrestos, incluyendo tres miembros que planearon un tiroteo y atentado con bomba en Virginia en 2020.

Steven Rai, analista del Institute for Strategic Dialogue (ISD), señaló: “Lo que destaca del caso español es cómo refleja los patrones observados en otros lugares, incluyendo Estados Unidos, donde los miembros combinan sus creencias ideológicas con acciones offline, como entrenamiento paramilitar, ejercicios tácticos y prácticas de tiro”.

Rai advierte además que la política reciente del FBI, centrada en investigaciones sobre enemigos políticos de la administración Trump y activistas antifascistas, ha reducido la atención sobre grupos como 'The Base'. Varias fuentes indican que la agencia, bajo la dirección de Kash Patel y por indicación de la Casa Blanca, ha retirado recursos de los casos contra extremistas de derecha de todo tipo.

“Estos comportamientos recuerdan la época de 2019-2020, cuando miembros planearon actos de violencia graves antes de ser arrestados”, alertó Rai. “Es crucial que las agencias de seguridad, plataformas y otros actores permanezcan vigilantes ante la amenaza que representa la ideología subyacente de la The Base y el ecosistema online que la rodea”.