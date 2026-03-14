Récord de aspirantes a liderar el PSOE de Extremadura: cinco nombres para reconstruir el partido

“Ojalá”. Es la palabra que más pronuncian cuando infoLibre les pregunta si serán capaces de vivir el proceso sin guerras internas que vuelvan a abrir fracturas. La intención es coser, mostrar alianzas y fortaleza, caminar de la mano; pero saben que la política (y el poder) también se vuelve pasión. Y, teniendo en cuenta los antecedentes, no confían del todo en que las chispas que salten provoquen algún fuego difícil de apagar. Aún así, son conscientes de que la única manera de salir del atolladero es proyectando una imagen unida y sin heridas. Tras la debacle electoral del 21D, cuando el PSOE de Extremadura tocó fondo llegando a su mínimo histórico –lo que provocó la dimisión de Miguel Ángel Gallardo como secretario general–, el partido ya está inmerso en las primarias para elegir nuevo jefe. O jefa. Esta herramienta democrática permite a cualquier militante ser líder de la formación si reúne los apoyos necesarios, pero igualmente puede crear batallas que no siempre se dejan atrás.

De momento, si bien todos los implicados apuestan por un nombre de consenso “porque eso es lo que pide la militancia”, la realidad es que ha habido récord de precandidaturas: cinco voces han dicho que quieren tomar los mandos. Dos mujeres y tres hombres: Blanca Martín Delgado, Soraya Vega Prieto, Álvaro Sánchez Cotrina, Manuel José González Andrade y Ramón Díaz Farias. Una expresidenta de la Asamblea de Extremadura, una exportavoz del grupo parlamentario socialista y tres alcaldes de pueblo.

Los cinco coinciden en que se debe acabar con la división entre las dos provincias (Martín y Cotrina son de Cáceres; los otros tres, de Badajoz) y apostar por un partido regionalista, que mire más a Extremadura que a Madrid.

Igualmente, creen que defender los derechos sociales frente a la derecha y la ultraderecha les ayudará a reconectar con sus votantes, muchos de los cuales prefirieron quedarse en casa y no acudir a las urnas en los últimos comicios autonómicos.

Y frente al panorama político actual, mantienen, por diversos motivos, su ‘no’ a una abstención del PSOE para que el PP gobierne en solitario en Extremadura sin depender de Vox. Pretenden ser una oposición combativa.

Más allá del bloqueo actual y sus posibles consecuencias (como una eventual repetición electoral el 28 de junio), afrontan este proceso con la mirada puesta en las municipales de 2027, donde se juegan su fortaleza en los ayuntamientos.

Blanca Martín Delgado: “Las primarias sabemos abrirlas pero no cerrarlas”

Formaba parte del círculo más íntimo del fallecido Guillermo Fernández Vara, al que considera un maestro. Con él ejerció de presidenta de la Asamblea de Extremadura, un cargo que después ha repetido en la legislatura a medias de la popular María Guardiola, dado que el desacuerdo entre PP-Vox provocó que la Cámara regional quedara en manos del PSOE.

Ahora sigue siendo diputada. Dice que tras el resultado del 21D se planteó la opción de tomar las riendas del partido: “Durante la campaña electoral yo hice lo que tenía que hacer”.

En referencia a Gallardo y a cómo ejerció su liderazgo, expresa: “Los procesos de primarias sabemos abrirlos pero no cerrarlos”.

“En estos momentos tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y dar una imagen de partido unido y no dividido, que luche por nuestra gente, por los jóvenes y también por los mayores, que necesitan recursos para vivir en los pueblos”, subraya.

Asimismo, añade: “Yo no he venido a librar ninguna batalla, formamos parte de la misma familia. Hay que escuchar a los demás y quiero un proyecto fuerte y unitario”.

Soraya Vega Prieto: “Tenemos que pararnos a pensar, ir a la profundidad de las cosas”

Ella ve como algo positivo que haya “tanta gente preocupada y dispuesta” para hacerse cargo del partido. Considera que votar en unas primarias es “darle voz a la militancia”. Vega Prieto, exportavoz del grupo parlamentario socialista y actualmente diputada, cuenta que ya en las Navidades, justo después del 21D, se planteó ser candidata. “Me escribió mucha gente para proponérmelo”, afirma. Es de las que más ha defendido frente a las cámaras la figura de Gallardo. De hecho, entre sus apoyos públicos está la sucesora de él en la Diputación de Badajoz (Raquel del Puerto) y en la alcaldía de Villanueva de la Serena (Ana Belén Fernández).

Subraya que en este proceso de primarias debe haber “mucha generosidad y saber qué es lo importante”. “No nos podemos hacer trampas al solitario. Hemos desconectado con la gente y tenemos que volver a salir a la calle para explicar cuáles son nuestras políticas de izquierda, porque las tenemos”.

En este sentido, tiene claro que el papel del PSOE a nivel regional, ahora mismo, debe ser el de una oposición responsable “que no entre en debates estériles”. “Tenemos que pararnos a pensar, ir a la profundidad de las cosas”.

Álvaro Sánchez Cotrina: “Hay que dar la batalla en el Parlamento y en los bares de los pueblos”

Es quien más pone el foco en un partido que, si es necesario, mire hacia Extremadura más allá de las siglas del PSOE: “Tenemos de ejemplo lo que está pasando en el PP y en Vox. Desde Madrid les dicen qué día pueden reunirse”. Sánchez Cotrina es alcalde de Salorino (522 habitantes) y ha dejado temporalmente su puesto como secretario general del partido en la provincia de Cáceres mientras se desarrollan estas primarias.

Su precandidatura no ha sido ninguna sorpresa; su nombre lleva meses sonando. Por eso él se considera esa persona de consenso capaz de convencer a los demás. “La verdad es que me ha sorprendido que al final seamos tantos”. Sabe que será difícil aunar todas las sensibilidades.

¿Que qué le pasa al partido? “La izquierda está apagada y aburrida. Tenemos que pelearnos por la cosa del comer. ¿Ahora todos los agricultores son de derecha? Ni mucho menos. Pero hay que saber explicar las cosas. Y, por ejemplo, decirle alto y claro a la ultraderecha que somos internacionalistas y que queremos migrantes en Extremadura. Hay que dar la batalla en el Parlamento y en los bares de los pueblos”.

Manuel José González Andrade: “No solo vale cambiar las caras, también las políticas”

Asevera que las grietas y las heridas del partido se superarán en función de quién asuma el liderazgo: “No solo vale cambiar las caras, también hay que hacer lo mismo con las políticas”. Así lo manifiesta González Andrade, alcalde de Olivenza (11.800 habitantes) y presidente de la Fempex (Federación Extremeña de Municipios y Provincias).

Se distanció de Gallardo en las anteriores primarias y ahora declara: “Yo vengo sin tutelas, libre, dispuesto a jugar mis cartas, con el ánimo de los que me han empujado a que me presente y con el apoyo de alcaldes de ambas provincias, y no es necesario tener detrás a ningún nombre conocido”.

Del mismo modo, manifiesta: “Estamos en un momento complejo, pero lo fundamental es que el partido salga fuerte y unido”.

Teniendo en cuenta el contexto político, expone: “El PSOE debe aportar estabilidad, y ha de estar preparado para cualquier escenario”, indica en referencia a la falta de acuerdo PP-Vox y a esa posibilidad en el aire de volver a las urnas.

Ramón Díaz Farias: “Prefiero ilusionarte que presionarte”

Anunció en un vídeo en redes sociales que también quería pelear por la secretaría general del PSOE extremeño. Y para grabarlo se desplazó a la carretera nacional que une Badajoz y Cáceres. Se colocó justo a mitad de camino entre ambas ciudades para reivindicar que hay que derribar el muro que existe entre las dos provincias. Díaz Farias es alcalde de Villanueva del Fresno (3.250 habitantes) y vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz.

Habla de manera directa y afirma que las primarias son complejas en cuanto a la búsqueda de apoyos por las consecuencias de posicionarse públicamente: “Yo siempre digo que prefiero ilusionarte que presionarte”.

Él tiene claro que para reconstruir el partido hay que empezar desde la base, “desde los alcaldes”. En cuanto a la debacle electoral del 21D, remarca que “las ideas socialistas están más vigentes que nunca”. “Lo que ocurre —prosigue— es que a veces no se ha sido coherente. Se puede cambiar de opinión y no pasa nada, pero hay que explicar las cosas”. “Y hay que defender los intereses de Extremadura —apostilla—, pero para eso no hace falta meterle el dedo en el ojo a Pedro Sánchez”.

La recogida de avales

Hasta aquí las propuestas y visiones de los cinco aspirantes a reparar el PSOE extremeño. Pero para llegar a esa meta, antes han de recoger los apoyos necesarios para seguir en la pugna. Habrá tiempo de buscarlos hasta el próximo martes 24 de marzo.

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Según los estatutos aprobados en el 41º Congreso Federal de Sevilla, se deben presentar el 12% de avales como mínimo (1.124) y el 15% como máximo (1.405) para convertirse en candidatos de manera oficial.

La siguiente fecha clave es el 11 de abril. Ese día, 9.366 militantes están llamados a las urnas si no se logra un nombre de consenso. De ese cuerpo electoral, el 62,88% pertenece a la provincia de Badajoz y el 37,11% a la de Cáceres.

El proceso culminará con el 16º Congreso Extraordinario Regional, que será en Mérida el sábado 25 de abril. De esa cita saldrá el nuevo jefe o jefa que tendrá como misión reconstruir el partido después de su peor momento de la historia democrática.