El voto rural queda en manos de PP y Vox gracias a la marcada abstención

El voto en las zonas rurales ha sido clave en Extremadura en estas elecciones autonómicas. En municipios muy pequeños Vox ha logrado convertirse en la fuerza más votada desplazando en algunos casos al PSOE del primer puesto. Ha ocurrido por ejemplo en Ladrillar, en Las Hurdes, con 177 habitantes; en Pueblonuevo de Miramontes, con 762 vecinos; o en Fresnedoso de Ibor, con 236 residentes. Todos en la provincia de Cáceres.

PP y Vox han empatado en votos en otras localidades, como en Talayuela, el municipio con más migrantes de la región (un 24% de la población) y que vive principalmente de las plantaciones de tabaco. Aquí la abstención ha sido una de las más altas, llegando al 47%.

Precisamente esa baja participación en comparación con las elecciones de 2023 explica la subida de la derecha y la ultraderecha. Un 37,35% de los electores se han quedado en casa; la cifra supone 10 puntos más que en los comicios de hace dos años y medio. Habría que poner el foco en que era la primera vez que en Extremadura se votaba sin que hubiera al mismo tiempo elecciones municipales, por lo que los alcaldes se han implicado menos en la campaña.

Otro de los resultados llamativos de la jornada ha sido la victoria del PP en Villanueva de la Serena, el municipio donde Miguel Ángel Gallardo, el candidato socialista, consiguió cuatro mayorías absolutas seguidas como alcalde.

Lo cierto es que tanto la provincia de Badajoz como la de Cáceres se han teñido de azul en estos comicios, que ya se consideran históricos. En la comparación con 2023, el PSOE ha perdido su liderazgo en la circunscripción pacense, quedándose prácticamente sin la mitad de sus apoyos: ha bajado del 41,3% al 26,11%. El PP, por su parte, ha subido del 38% al 42,6%, recogiendo voto socialista, parte del cual también ha caído en manos de Vox, que ha crecido del 7,9% al 17,1%.

En territorio cacereño, el PP, que sí ganó en 2023, ha mejorado su resultado elevando el dato del 40,2% al 43,8%; el PSOE ha descendido del 37,6% al 25,2%; y Vox ha duplicado sus apoyos escalando hasta el 16,45%.

Navalmoral de la Mata y Almaraz

Chocantes son también los resultados en Navalmoral de la Mata (17.352 habitantes), municipio muy ligado a la nuclear de Almaraz por los puestos de trabajo en la central. El PP ha triunfado a pesar de que una concejala del PP denunció hace unos días al alcalde de su propio partido por "trato machista" y dejó la formación; pero Vox se ha colocado por delante del PSOE.

Y entre los pueblos cercanos a esta instalación, y que reciben dinero de ella por su proximidad, ha habido alta abstención. En pequeñas localidades como Toril (157 vecinos) o Valdecañas de Tajo (597 vecinos) PP y Vox han dejado atrás al PSOE. En el primer caso, los socialistas habían ganado con gran diferencia en las elecciones autonómicas de 2023.

Más allá del mundo rural, en las principales ciudades los resultados tienen su propio análisis. En Mérida, con alcalde socialista con mayoría absoluta (Antonio Rodríguez Osuna), los populares se han colocado en primer lugar. El PSOE ha perdido la mitad de sus electores en la capital autonómica.

En Badajoz, con alcalde popular también con mayoría absoluta (Ignacio Gragera), el PP ha sido el más votado y Vox ha logrado colocarse como segunda fuerza política.

La participación en Extremadura a las 18:00 es del 50%, más de seis puntos menos que en 2023 Ver más

En ambos municipios pacenses Unidas por Extremadura (Podemos+IU+Alianza Verde) han mejorado su resultado. De hecho, este espacio de la izquierda ha alcanzado su máximo histórico en Extremadura con 7 diputados en la Asamblea (tenían 4).La formación que lidera Irene de Miguel ha sabido recoger parte del voto desencantado del PSOE, especialmente en las citadas Badajoz y Mérida.

En Plasencia, con un regidor popular igualmente con mayoría absoluta, más allá de la victoria del PP, los socialistas han perdido apoyos, pero Vox se ha quedado con el tercer puesto.

Por último, en Cáceres, con alcalde popular en minoría (Rafael Mateos), el comportamiento del voto ha sido similar al de Plasencia. Gana el PP, el PSOE pierde fuelle y Vox es tercera fuerza.