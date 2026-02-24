Una de cada tres viviendas públicas investigadas en Alicante no tiene a nadie empadronado

El Ayuntamiento de Alicante ha informado de que 46 de las 140 viviendas públicas de la Playa de San Juan cuya adjudicación es objeto de investigación judicial carecen de personas empadronadas en ellas.

Así lo ha trasladado este martes la portavoz municipal, Cristina Cutanda, del PP, con los datos obtenidos tras la inspección de la policía local a la promoción residencial Les Naus donde se han observado "indicios" de numerosas irregularidades, como otros domicilios con un residente censado pero donde "se denota que hay más personas" y doce personas no adjudicatarias que residen en seis viviendas.

También se han visto un total de 26 buzones con una "apariencia descuidada, con abundante publicidad sin recoger" lo que, según Cutanda, "evidencia que (los adjudicatarios) no aparecen por el edificio".

El vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, ha manifestado, por su parte, que todos estos datos serán trasladados este miércoles al juzgado de la ciudad que investiga el escándalo de las viviendas públicas en un proceso en el que el ayuntamiento está valorando personarse como acusación particular.