La reforma del registro horario no cuaja mientras a la mitad de los empleados no se les compensan las horas extra

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que proponía la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Este lunes, un informe de Comisiones Obreras (CCOO) ponía cifras a este fenómeno: en 2025 cada persona que realizó horas extra no pagadas trabajó 5,6 horas semanales de media sin remuneración. Esto supone un coste laboral no abonado de 141 euros a la semana, equivalente a 7.355 euros anuales entre salarios y cotizaciones. En total, a lo largo del año se realizan cada semana 2,5 millones de horas extra no pagadas.

Un 47% de los empleados que tuvo que hacer horas extra no recibió contraprestación ni económica, ni en tiempo de descanso, señala el estudio. Y aunque la cifra es muy alta, la tendencia ha mejorado. "Las horas extra se han ido reduciendo a medida que los trabajadores se ven menos obligados a hacer lo que sea para mantener el trabajo", explica Álvaro Gaertner, economista del gabinete de Estudios Económicos de CCOO. Sin embargo, el experto si advierte de la persistencia del dato actual: "Hay una base muy dura en torno a los dos millones y medio de horas", advierte. Revisando la serie del INE se observa que las horas no pagadas han descendido y las pagadas han aumentado en los últimos trimestres, aunque hay que considerar que esta evolución está muy sujeta a la estacionalidad.

En la misma línea insiste el documento, que además pide agilizar medidas para paliar esta dinámica. “Se trata de una forma de explotación laboral persistente desde hace décadas y que no se ha logrado reducir de manera significativa en los últimos años”, recoge el sindicato. Además, desde este ámbito, una de las cosas que “denuncian” es el “retraso en la tramitación del decreto que modifica el registro horario en las empresas”. Esta regulación lleva meses coleando después de que los votos de PP, Junts y Vox hiciesen decaer la propuesta de reducción de la jornada laboral y Trabajo propusiese salvar el registro horario, que formaba parte de aquel paquete.

Fuentes de Trabajo señalan que, por ahora, la medida para hacer más restrictivo el control de las horas extraordinarias se encuentra en fase de evaluación por parte del Consejo de Estado, y no hay plazos concretos para su puesta en funcionamiento. Básicamente, consiste en desarrollar el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. Este apartado establece la obligación de las empresas de llevar un registro diario de la jornada de trabajo accesible para la Inspección de Trabajo, y el real decreto prevé un desarrollo de este punto obligando a que sea digital y de forma que se garantice inequívocamente que es el trabajador el que ficha. Además, se solicitará a las empresas que especifiquen las formas de compensar las horas extra a cada empleado.

Sobre su tramitación, además del Consejo de Estado, tendrá que pasar por la Agencia de Protección de Datos para dirimir cómo se puede monitorizar a las plantillas o tratar los datos de los trabajadores. Su aprobación no es, por tanto, inminente, aunque estaba prevista para principios de este año, ya que se ejecuta por vía de urgencia y a través de un real decreto. Esta tramitación, que a nivel político no contaría con el respaldo de Junts, PP y Vox, no tendría que pasar por el Parlamento, de ahí, que no se hubiese podido rescatar de la anterior propuesta los incrementos en las sanciones a las empresas por incumplimiento, ya que este punto no se puede modificar por medio del real decreto y sin pasar por el Congreso.

En el fondo del debate está la intención de reducir la jornada de trabajo efectiva y sacar a la luz esas horas, que son invisibles tanto a nivel de salario como de cotización y que de forma inexorable producen un alargamiento de la jornada de trabajo. De hecho, un estudio publicado por el portal de empleo InfoJobs destaca que en 2025 un 30% de los trabajadores en España todavía no registra su jornada por carecer las empresas en las que trabajan de una herramienta para este fin, algo que es obligatorio desde 2019.

La hostelería mejora, la educación empeora

En el repaso por las horas trabajadas, hay sectores como la hostelería que mejoran y otros, como la educación, que empeoran. "Percibimos una cierta mejora en hostelería desde 2019 hasta ahora, ya sea por la reforma laboral o porque con menos empleo temporal los trabajadores tienen menos miedo a reclamar", apunta Álvaro Gaertner. En hostelería, el número total de horas trabajadas semanalmente en 2025 y no retribuidas fue de 143.172; en cambio, el sector educativo encabeza las estadísticas de horas extraordinarias con un total de 440.706 horas semanales trabajadas y no pagadas. Algo que, según el sindicato, puede deberse al tiempo destinado a la preparación de clases o de material para las horas lectivas.

El segundo sector con mas horas acumuladas es el del transporte y almacenamiento, con una media semanal de 270.013, seguido de la industria manufacturera (255.289) y del comercio mayorista y minorista (217.264). Si se observa por número de trabajadores afectados, de las 441.000 personas asalariadas que semanalmente hicieron horas extras no pagadas, 72.000 trabajaban en la educación, 49.000 en industria manufacturera, 46.000 en comercio, 41.000 en actividades profesionales, científicas y técnicas; y 33.000 en Administración pública y defensa.

Hasta el momento, la reforma del registro horario, que debería ayudar a corregir estos datos, apunta más al medio plazo y desde el ámbito sindical presionan para que se implemente cuanto antes. Por otro lado, en el ámbito de la patronal se han posicionado en contra e incluso han planteado recurrir en los tribunales.