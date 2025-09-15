Trabajo busca una reducción de la jornada efectiva endureciendo el registro horario por real decreto

El Ministerio de Trabajo endurecerá la forma en que los trabajadores registran su jornada laboral. El pasado jueves la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuntaba que reformarían el registro horario por medio de un real decreto y al margen del proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales que no salió adelante en el Congreso. Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que este punto había sido uno de los que mayores discrepancias generaba en las negociaciones con la patronal, pero que saldrá adelante por medio de un reglamento que desarrolle el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. Este apartado establece la obligación de las empresas de llevar un registro diario de la jornada de trabajo accesible a Inspección de Trabajo y el real decreto prevé un desarrollo riguroso de este mandato.

En un encuentro con periodistas, fuentes de Trabajo explicaron que un sistema digital e interoperable al que pudiesen acceder los inspectores mejoraría el cumplimiento de la ley y repercutiría, además, en el tiempo de trabajo. "Si logramos un registro fiable de las horas de trabajo, la jornada efectiva de los trabajadores se reduciría", señalan. "El registro que hacen las empresas sigue siendo en muchos casos en papel e, incluso, se llega a firmar antes. Ahora se sabrá claramente distinguir las pausas, las horas extra, las complementarias, el inicio y la salida del trabajo".

Por el momento el real decreto se encuentra en fase de consulta pública hasta el próximo 26 de septiembre. Una vez terminada esta fase, se publicará un texto articulado en el que se recogerán las alegaciones iniciales, antes de pasar a la tramitación dentro del seno del Gobierno. Desde trabajo apuntan que, pese a la larga negociación para presentar la reducción de jornada, actualmente "no hay ninguna fisura con Moncloa" para poner en marcha el nuevo método de fichaje digital.

PSOE y Sumar buscan ya alternativas para alumbrar la reducción de la jornada tras el veto de PP, Vox y Junts Ver más

En respuesta a las críticas del PP sobre la gestión de la información, desde el ministerio apuntan que la medida contará también con una evaluación por parte de la Agencia de Protección de Datos. "Inspección de Trabajo ya tiene una ley que la habilita a acceder a esa información", apuntan, e insisten en que la propuesta solo busca "dar disciplina y rigor en el cumplimiento de la legalidad" y que haya "una menor sensación de impunidad en el tiempo extra de trabajo".

La medida, que era uno de los ejes de la reducción de jornada, emplaza a las empresas a registrar por medios digitales el horario diario que realizan sus empleados. Advierte, además, que este registro deberá permitir identificar inequívocamente a la persona que ficha y que, tanto Inspección de Trabajo, como los representantes legales de los trabajadores (si los hubiera), deben tener acceso a estos datos.

Lo que no van a poder rescatar de la propuesta anterior es el incremento en las sanciones a las empresas por incumplimiento, ya que este punto no se puede modificar por medio del real decreto y sin pasar por el Congreso.