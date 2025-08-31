La FAPE detecta el triple de faltas del código deontológico en medios: los de derechas, en cabeza

El programa 'Espejo Público', de Antena 3, emitió el 3 de diciembre del año pasado un reportaje sobre el polígono Industrial Cobo Calleja, situado en Fuenlabrada (Madrid), considerado uno de los mayores recintos empresariales de mercancías llegadas de China en nuestro continente. El reportaje presentó al polígono como "el mayor lavadero de dinero negro de las mafias chinas en Europa" y "el epicentro del blanqueo de capitales en toda Europa". Debido a las afirmaciones contenidas en el reportaje y al tono sensacionalista del mismo, la Asociación China de Derecho en España presentó una reclamación ante la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE es el órgano de autocontrol deontológico de la profesión. Es quien se encarga de resolver si un periodista o un medio de comunicación ha vulnerado el código deontológico. Aunque no tiene poder sancionador, y muchos de los artículos sobre los que ha resuelto siguen alojados en las webs de los medios a pesar de sus faltas deontológicas, sirve para resolver sobre los casos en los que se han podido incumplir las normas y principios que deben regir la labor periodística.

Sobre 'Espejo Público', la Comisión dio la razón a la Asociación China de Derecho. El órgano consideró que ese reportaje había vulnerado el código deontológico de la FAPE "en sus artículos 2 (compromiso con la verdad), 5 (presunción de inocencia) y 7 (evitar alusiones despectivas) de los principios generales y en sus artículos 1 (fundamentar y contrastar las informaciones), 3 (derecho a no proporcionar información) y 5 (distinguir hechos de opiniones) de los principios de actuación".

No es un caso aislado. La Comisión de la FAPE encuentra cada vez más incumplimientos en los medios de comunicación españoles. Así se desprende del análisis que ha realizado infoLibre de las 127 resoluciones dictadas por la Comisión de Arbitraje en los últimos diez años. En lo que va de 2025 la FAPE ha resuelto ya en siete ocasiones dictaminando que se ha vulnerado el código deontológico. Es la cifra más alta de la última década —empatada con 2018—, a excepción de 2024, cuando se batió el récord, y eso que aún quedan cuatro meses del año.

En el último ejercicio completo, 2024, la cifra fue de 12 resoluciones detectando incumplimientos; por otras 11 en las que los medios quedaban exonerados. Tanto en ese año como en 2025 —hasta este mes de agosto—, ha habido más dictámenes contrarios a los medios de comunicación que defendiendo que han actuado de forma adecuada, algo que no pasaba desde 2021.

Esas 12 resoluciones de incumplimiento del año pasado suponen un aumento del 190,91% respecto a la media de los años anteriores —de 2016 a 2023—, que era de 4,125 resoluciones de ese tipo en cada ejercicio. Ese crecimiento del 190,91% significa que las resoluciones de incumplimiento de la FAPE se han, prácticamente, triplicado.

En cualquier caso, una resolución no tiene por qué versar sobre el cumplimiento o incumplimiento del código deontológico por parte de un único medio o periodista. Muchas resoluciones tratan un mismo caso en distintos medios. Por ello, en los últimos diez años, la Comisión ha dictaminado 52 resoluciones en las que detectaba faltas deontológicas, pero estas se han producido en 56 ocasiones distintas en los medios —un mismo medio puede tener varias faltas sobre distintos casos detectados en más de una resolución—.

Al contabilizarlo de esta otra forma, lo que más aumenta son los cumplimientos. Esto se debe a que muchas de las quejas que tienen poca base se realizan sobre multitud de medios a la vez. Aun así, las cifras contabilizando a cada medio en cada caso concreto también muestran claramente la tendencia de aumento y récord de incumplimientos detectados que se da desde el año pasado.

Sobre el reportaje de 'Espejo Público', la FAPE consideró lo siguiente: "El periodista presenta el polígono como 'el imperio de las falsificaciones', del blanqueo de dinero y de la explotación laboral [...] La negativa por parte de diversos transeúntes a responder a la pregunta de si allí operan las mafias o se falsifica, se convierte, con la frase del reportero de que «rige la ley del silencio» en una especie de confirmación de la tesis central, sobre la que no se ha aportado prueba alguna [...] En ningún momento se hace un esfuerzo por contrastar la información ni se da la oportunidad a ninguna fuente representativa del polígono de rebatir unas afirmaciones tan graves presentadas de forma tan reduccionista".

De hecho, la Comisión definió la emisión como "un material informativo engañoso y deformado que no atiende al principio de búsqueda de la verdad, sino a la explotación sensacionalista de lo que solo son conjeturas". De todos modos, la mayoría de resoluciones del órgano de la FAPE no rezan sobre programas de televisión. Mayormente, la Comisión recibe quejas, y se posiciona, sobre artículos publicados en prensa. Los tres medios sobre los que se han realizado más quejas son tres periódicos: El Mundo —con once—, El País —con ocho— y ABC —con siete—.

Los periódicos de la derecha, en cabeza

Aun así, que un medio reciba quejas no quiere decir que haya incumplido el código deontológico. Por ejemplo, la FAPE ha dictaminado sobre las siete quejas que recibió contra ABC que el periódico no realizó incumplimientos del código en ninguna de ellas. No pasa igual con muchos otros periódicos. Los de la derecha mediática y algunos nuevos pseudomedios digitales son los principales protagonistas de las resoluciones por incumplimiento de la Comisión.

Los datos son claros. Solo seis medios han tenido más de una resolución por faltas deontológicas en la última década: ninguno tiene una línea editorial progresista o de izquierdas. De un lado están El Español, El Mundo y OK Diario, con tres resoluciones de incumplimiento cada uno. Del otro, El Debate, La Razón y PR Noticias, con dos cada uno.

En cuanto a grupos mediáticos, Unidad Editorial es el único que alcanza las cuatro resoluciones de incumplimiento —a las tres de El Mundo, hay que sumar una de Telva—. Con tres, además de los grupos de El Español y OK Diario, se encuentran también Planeta —con la de 'Espejo Público' y las dos de La Razón—, Prensa Ibérica —con una de Información, una del Faro de Vigo y una de La Opinión de Cartagena— y PRISA —con una de El País, una de la Cadena Ser y una de As—.

Entre los medios reincidentes destaca El Debate, debido a su reciente creación. La cabecera fue recuperada por la Asociación Católica de Propagandistas en 2021. Aun así, el medio ya ha tenido dos resoluciones de incumplimiento y empata con otros más longevos —La Razón y PR noticias— y se queda a nada de los tres medios que encabezan la lista, con tres incumplimientos cada uno. Esos tres periódicos —El Español, El Mundo y OK Diario— están claramente alineados con la derecha mediática.

Este mes de mayo el CIS preguntó a los españoles en un estudio por los medios de comunicación que consumían. El organismo pedía a los lectores de cada periódico que lo calificaran a nivel ideológico en una escala que iba del 1 —lo más a la izquierda posible— al 10 —lo más a la derecha posible—. Los lectores de El Español lo ubicaron en un 6,53, los de El Mundo, en un 6,62 y los de OK Diario, en un 7,63. Otros medios de derechas también han tenido resoluciones de incumplimiento del código deontológico, pero solo una, como es el caso de ESDiario, El Confidencial o Libertad Digital.

Periodistas reincidentes

No solo algunos periódicos reinciden con varias faltas. También algunos periodistas. En el caso de El Debate, por ejemplo, sus dos resoluciones de incumplimiento pertenecen a la misma periodista: Paula Baena. Además, ambas versan sobre el mismo artículo, una publicación que se titulaba "Sol denuncia el acoso de periodistas pro sanchistas a vecinos de Ayuso" y versaba sobre las acusaciones que el director del Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, vertió sobre periodistas de elDiario.es y El País.

Rodríguez acusó a los periodistas de estos medios de acosar a vecinos de Isabel Díaz Ayuso cuando saltó la polémica por las obras sin permiso realizadas en el piso de su pareja, en el que también reside la presidenta autonómica. El Debate reprodujo esa versión en un artículo y no contactó con elDiario.es ni El País para contrastar. Por ello, el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y el Comité de Redacción de El País, interpusieron quejas ante la FAPE.

Esta resolvió en los dos casos que Baena había incumplido el código deontológico al no dar oportunidad a los periodistas afectados de hacerle llegar su versión. La Comisión también afeó a El Debate que el artículo precisaba "de una mayor fundamentación en aras de la «búsqueda de la verdad», que es el compromiso básico del periodista". El periódico de la Asociación Católica de Propagandistas, al menos, eliminó el artículo de su web, una práctica no excesivamente habitual entre los medios señalados por las resoluciones de la FAPE.

Las quejas interpuestas por Escolar y el Comité de El País hicieron que la FAPE dictaminara que Javier Negre en EDA TV, Federico Jiménez Losantos en su programa de esRadio, Blanca González en El Confidencial Digital y Olivia Maya en Libertad Digital también habían incumplido el código deontológico al cubrir el caso.

De todos modos, Baena no es la única que ha reincidido en sus incumplimientos. Otros dos periodistas, Manuel Cerdán, de OK Diario, y Pedro Aparicio, por aquel entonces director de PR Noticias, también han tenido dos resoluciones en contra de sus publicaciones en esta última década. En el caso de Cerdán, en una ocasión por incluir información no contrastada y no veraz sobre un ciudadano y en otra por incluir expresiones o testimonios vejatorios sobre la periodista Ana Romero y no darle la oportunidad de ofrecer su visión de los hechos.

En el caso de Aparicio, las dos resoluciones —una de 2016 y otra de 2018— se dieron tras las quejas de Íñigo Lapetra, ya fallecido, que era director de comunicación del Consejo General de Enfermería. Lapetra realizó ambas quejas tras entender que Aparicio le había difamado a él y a su familia en diversos artículos. La FAPE resolvió que el que fue director de PR Noticias había vulnerado "el propio código deontológico en su esencia". Pedro Aparicio también fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de amenazas condicionales contra Iñigo Lapetra.

La llegada de los pseudomedios

En el aumento de las resoluciones de incumplimiento también ha influido la creciente presencia de los pseudomedios en España. En los últimos años ha habido faltas deontológicas como la ya mencionada de Negre en EDA TV, pero también se encuentran otras de webs de dudosa —o directamente nula— calidad y rigor periodístico, como Alerta Digital, Hispanidad, Mediterráneo Digital o Rambla Libre.

Estos cinco supuestos medios de comunicación son sospechosos habituales de los medios especializados en verificación por difundir bulos y desinformación. Maldita.es, por ejemplo, ha desmentido publicaciones de todos ellos. Rambla Libre ha difundido bulos como que "cien mil inmigrantes cobran pensiones no contributivas". Mediterráneo Digital también suele tener en su punto de mira a la población migrante y ha publicado mentiras como que "la mitad de los reclusos en España son marroquíes, rumanos o colombianos".

Ya en 2023, Maldita.es había contabilizado más de 70 publicaciones o contenidos de Mediterráneo Digital que había tenido que desmentir, según recogía La Marea. De hecho, la resolución de la FAPE versó también sobre un asunto racista. El supuesto medio publicó un artículo titulado "Hordas de gitanos colapsan las Urgencias del Hospital de Salamanca como zombies de The Walking Dead" y acompañaba el mismo de una imagen de esa serie televisiva. La Comisión de la FAPE resolvió que la web había incumplido el código deontológico al no "abstenerse de aludir de modo despectivo o con prejuicios de raza, color, religión…" y al no "evitar expresiones o testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal…".

Otro de los pseudomedios con incumplimientos del código deontológico certificados por la FAPE es Alerta Digital, una web que se ha dedicado a desinformar bajo la batuta de José Armando Robles Valenzuela, ex jefe de prensa de Jesús Gil, tal y como ya contó infoLibre. De hecho, la Fiscalía llegó a pedir el cierre de la misma. Por último, también se encuentran EDA TV, de Javier Negre, conocido por haber sido condenado en varias ocasiones por su mala praxis periodística y que recientemente ha hecho el salto a la Argentina de Milei, e Hispanidad, una web conocida por difundir bulos como el de la compra de un ático de lujo por parte de la exministra de Igualdad Irene Montero.