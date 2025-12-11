Juezas y Jueces para la Democracia asegura que la condena al fiscal general debilita a la Fiscalía

La agrupación de Juezas y Jueces para la Democracia se ha pronunciado finalmente sobre la sentencia de la condena contra el ex giscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la nota de prensa en la que se explicaba que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, había admitido cometer dos delitos y pedía un acuerdo.

Ahora, la asociación expresa que, en la condena a García Ortiz por revelación de secretos, no ven delito alguno, ya que consideran que la nota de prensa tuvo como motivación el asegurar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz. El cuestionar que se enviara esa nota de prensa supone, según ellos, “debilitar injustificadamente los mecanismos de defensa de la Fiscalía frente a la manipulación informativa”.

“En un Estado democrático de Derecho, la Fiscalía no sólo puede, sino que debe defender su prestigio institucional y la legalidad de su actuación, desmintiendo bulos y rectificando narrativas que erosionan la confianza ciudadana en la justicia”, afirman en un comunicado de prensa.

También justifican al ex fiscal general del Estado alegando que se trataba de una “información generada por la defensa, voluntariamente trasladada al Ministerio Fiscal”. Además aseguran que no hubo daño alguno ya que no afectó a la intimidad personal de nadie ni reveló “extremos patrimoniales desconocidos para la administración”. Por ello, denuncian que la información alrededor de García Ortiz y lo ocurrido se tergiversó con un solo objetivo: alterar el debate público.