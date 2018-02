Suscríbete a infoLibre+tintaLibre y consigue gratis un ejemplar de 'Morder la manzana', el libro de Leticia Dolera

info Libre

El compromiso con el periodismo independienteQuienes se den de alta con la suscripción anual deentre el, o se pasen a esta modalidad si tienen una suscripción mensual, recibirán gratuitamente en su domicilio un ejemplar de Morder la manzana (Planeta, 2018), libro de la actriz, directora, guionista y activista del feminismoque llega a las librerías en vísperas de un 8 de marzo muy especial , en el que toda la ciudadanía está llamada a movilizarse en defensa de una igualdad real.La suscripción anual de, que tiene un precio de 75 euros –60 euros para jubilados, estudiantes y parados–, incluye el acceso a todos los contenidos del periódico digital y el envío a domicilio de la revista mensual en papel.En caso de que todavía no formes parte de la cada vez mayor comunidad de socios y socias dehaciendo clic en este enlace. Además, realizaremos un sorteo de 20 ejemplares del libro entre los actuales soci@s. Si quieres conseguir el libro, escribe a socios@infolibre.es haciendo constar que deseas participar en dicho sorteo.En Morder la manzana,explica por qué es feminista y por qué todas las personas deberían serlo. La autora repasa su trayectoria vital, en la que se ha encontrado con gente inspiradora, lecturas reveladoras y anécdotas —de las buenas, de las malas y de las peores— vividas muy de cerca o en primera persona.Cuenta también la historia deque marcaron el camino y cuyo ejemplo nos ayuda a despertar nuestras conciencias y también a enseñar a las más jóvenes.nació en Barcelona el 23 de octubre de 1981. Su carrera comenzó en la serie Al salir de clase, en la que interpretó el papel de Ángela entre 2000 y 2002. A partir de ahí comenzó una carrera cinematográfica en la que destacan títulos como El otro lado de la cama; Imagining Argentina; Semen, una historia de amor o Un café en cualquier esquina, película que tuvo tres nominaciones a los Independent Spirit Awards.En 2015 escribió, dirigió y protagonizó su primera película junto al actor, titulada Requisitos para ser una persona normal. La película ganó en el Festival de Málaga los premios a mejor guión novel, fotografía y montaje. Fue finalista de los premios Goya 2016 con tres nominaciones: como mejor actor revelación para Manuel Burque, mejor dirección novel para Dolera y mejor montaje.Protagonizó además la campaña contra las violencias machistas No es no del Ayuntamiento de Madrid.​ En su carrera se ha posicionado siempre a favor del compromiso activo con el feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres.​ En octubre de 2017 fue premiada por la Federación de Mujeres Progresistas en la Categoría Cultura/Medios Federación “por su constante búsqueda de la movilización de conciencias, y especialmente por su compromiso con lay el feminismo que traslada en su disciplina artística”.