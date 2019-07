Publicada el 22/07/2019 a las 17:11 Actualizada el 22/07/2019 a las 18:20

El PP y Ciudadanos tiene quepara desbloquear la legislatura. El candidato socialista, Pedro Sánchez, ignoró la negativa de Pablo Casado y de Albert Rivera y subió a la tribuna a redoblar su petición de abstención, por “coherencia” y por “responsabilidad”.“Sólo tiene dos opciones: Gobierno sí o Gobierno no. Legislatura o bloqueo; estabilidad o elecciones, ahí es dondey decidir qué quiere hacer, no puede ponerse de perfil”, le dijo a Casado.“Si usted quiere liderar la oposición, señaló. “Si quiere que no gobiernen los independentistas tendrá que hacer algo usted, porque ustedes tienen la llave para que eso no ocurra. Y si no quieren elecciones lo único que pueden hacer es garantizar la formación de un gobierno en España”.Sánchez llegó a ofrecerle pactos de EstadoE insistió: “No tiene derecho a meter a España en un laberinto, tiene una responsabilidad con el país y con sus votantes, que le están pidiendo que se abstenga”.“Estaré dispuesto a hablar con usted”, le dijo a Rivera, “peroLe pido que por el bien de españa usted y su grupo el próximo jueves se abstengan para que haya Gobierno”.“Usted ni lidera la oposición ni la derecha”, le replicó, Por tanto “facilite un gobierno,en todas las encuestas que dicen que el 70% quieren que facilite la investidura. No se declare en rebeldía frente a sus votantes”.