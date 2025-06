"¿Dónde estaba Ayuso?": el homenaje a las 7291 víctimas llena la plaza de Juan Goytisolo para pedir justicia

Todos los silencios los llenaba un solo grito conjunto: “¡7291!”. Un clamor enrabietado que se oía en toda la Plaza de Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía, y que exigía “verdad, justicia y reparación” para las 7291 víctimas de los llamados Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre y firmados por el gobierno de Ayuso, que impidieron que se derivaran a los hospitales a miles de enfermos en las residencias de mayores en la fase más crítica de la pandemia.

El sol abrasador no ha impedido que se lleve a cabo este domingo a las 12:00 un acto en recuerdo a todas las personas que murieron durante esas semanas. El homenaje ha conseguido congregar no solo a familiares, sino también a personas que se han reunido con ellos en solidaridad para pedir una vez más justicia para las víctimas.

El acto, dirigido por la comunicadora y abogada Inés Hernand, ha contado con la participación de personalidades como el presidente de la Comisión Ciudadana que investigó lo ocurrido, José Antonio Martín Pallín, Juanjo Castro, director del documental 7291 sobre las víctimas, los escritores Edurne Portela y José Ovejero, el cantautor Zuri o el poeta Mario Obrero.

Los familiares han exigido ser oídos después de cinco años de lucha. Maite Rodríguez, una de las portavoces de la asociación Verdad y Justicia y familiar de una de las víctimas, ha subido al escenario para lamentar que aún "no haya ni responsables, ni víctimas" entre los que firmaron esos protocolos.

Rodríguez ha reiterado a infoLibre que desde la asociación exigen a Ayuso “que reconozca sus responsabilidades” ya que “no solo se llega al Gobierno para cobrar, sino también para ejercer el poder de la forma correcta”.

Además, los convocantes han exigido una comisión de investigación en el Congreso para analizar cómo se gestionó la situación en todas las comunidades autónomas porque “no se puede tolerar que esto vuelva a pasar”.

Durante el acto, el magistrado emérito José Antonio Martín Pallín ha parafraseado a Antonio Machado insistiendo en que "todo pasa y todo llega", aludiendo a la justicia que piden las familias. Pallín fue el presidente de la Comisión que, junto con personalidades como Anna Freixas, Fernando Flores, Cristina Monge o Fernando Lamata, entre otros, elaboró un informe que detallaba la actuación del gobierno de la Comunidad de Madrid durante la pandemia.

El jurista ha recordado algunas de las conclusiones de esa comisión. Los protocolos se basaron en una "clara discriminación" por una realidad "cruel": solo podían ser derivados si tenían un seguro privado, había camas "pero Ayuso prefirió construir el Zendal, antes que pagarlas". A lo que, una vez más, la plaza volvió a proclamar un contundente "Ayuso dimisión".

A continuación, Castro ha exigido que “se diriman responsabilidades” de algo que fue “una decisión política y que resultó en la soledad y la muerte de personas”. Ramona Carvajal, hija de una de las víctimas e integrante también de Verdad y Justicia, celebraba que “a raíz del documental estamos viendo más apoyo de la gente y de los medios” y que el éxito de la obra de Castro “es una pequeña esperanza de que algo se tiene que mover a niveles más altos”.

Leonor Sánchez, de la asociación Pladigmare, también coincidía y expresaba emocionada el dolor de las familias: “Solo puedes entender esta situación si la vives. Lo que sucede es que mucha gente solo se cree lo que sale en los medios y la mayoría están comprados por el gobierno de Ayuso”. Igualmente, ha criticado que “Ayuso no tiene el nivel necesario para estar en el poder” y por ello ve necesario que la Comunidad cambie de gobierno.

También ha quedado tiempo para la celebración y el arte entre la tragedia. El cantautor El Zuri ha llenado la plaza de música acompañado por las palmas de los asistentes, que tímidamente se movían al ritmo de la música mientras él proclamaba una frase que resumía la lucha de todos los allí congregados: “Los muertos nunca olvidan y los vivos tienen miedo”.

Posteriormente, se ha llevado a cabo la lectura del manifiesto. María Jesús Valero, perteneciente a una de las asociaciones convocantes, ha exigido responsabilidades para aquellos que “no muestran arrepentimiento” porque todavía “prevalece su ansia de poder”.

Una vez más, y de manera unánime, los asistentes han vuelto a pedir “verdad, justicia, reparación”. Un grito que solo se ha extinguido por el minuto de silencio en homenaje, no solo a los fallecidos en residencias, sino también a las víctimas de la dana y a las de la invasión de Gaza, que ya suma más de 55.000 muertos.

Y es que en el acto también han tenido su espacio las reivindicaciones de las asociaciones de los damnificados por la dana. “Somos todos víctimas de una mala gestión política”, ha asegurado Rodríguez a infoLibre. En la clausura del acto, Carmina Gil y Rosa Álvarez, de la Asociación de víctimas mortales del 29 de octubre, y Ruth Moyano, de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción, se han subido al escenario para exigir la dimisión de Carlos Mazón e Isabel Díaz Ayuso y preguntar: “¿Dónde estaban ellos?” mientras, visiblemente emocionadas, se cogían de la mano.

"Vamos a llegar hasta el final"

Entre los asistentes políticos, Oscar López, líder de los socialistas madrileños, ha declarado a los medios que “se va a llegar hasta el final”, acompañando a los familiares para que "haya memoria, reparación y justicia".

Por su parte, Manuela Bergerot, de Más Madrid, ha reiterado que Ayuso está "totalmente cercada por los escándalos y casos de corrupción" y considera que "los familiares merecen verdad y justicia, y saber por qué no se medicalizaron las residencias”. Mónica García, ministra de Sanidad, y Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, han coincidido en la necesidad de justicia para quienes murieron, agradeciendo a las familias que lleven "peleando contra viento y marea" durante cinco años para que "la verdad se abra camino".

Primeras imputaciones de altos cargos de Ayuso

Esta concentración sucede pocos días después de la imputación de tres ex altos cargos del gobierno de Ayuso, responsables de los Protocolos de la Vergüenza. La declaración de Antonio Burugueño, ex asesor sanitario de Ayuso, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo estaba prevista para esta semana, pero finalmente se ha retrasado, ya que las defensas alegaron que no se les había enviado el expediente en su totalidad. Este mismo viernes se conoció la apertura de una segunda causa contra los posibles responsables de los Protocolos en otro juzgado, en este caso de Leganés.

Víctimas de residencias esperan que los autores del 'Protocolo de la Vergüenza' digan quién dio la orden Ver más

“Esperamos que salgan los culpables de los protocolos y nuevos imputados para saber realmente qué pasó y quién dio la orden de que se sentenciara a muerte a miles de personas mayores” ha relatado a infoLibre Carvajal. “Buscan la forma de ocultar todo lo que han hecho para salir ellos victoriosos”, completaba Sánchez.

“Los hechos están ahí” ha insistido por su parte Rodríguez, reiterando que “la verdad es clara y contundente”. En su opinión, los datos corroboran “que la Comunidad de Madrid discriminó a un sector de la población", que son "aquellas personas que vivían en residencias y que tenían algún deterioro cognitivo o un problema de movilidad”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid todavía no se ha reunido con ninguno de los familiares, aunque sostiene que está esperando a que “vayan a verla”. Una actitud similar a la del president Mazón en València, quien tampoco ha hablado aún con las asociaciones y los familiares de las 228 víctimas de la dana.