Víctimas de residencias esperan que los autores del 'Protocolo de la Vergüenza' digan quién dio la orden

Que tiren de la manta. Que expliquen quién les dio la orden. Que el día de hoy, en definitiva, sea un punto de inflexión. Familiares de víctimas de residencias han pedido este lunes que la primera imputación de ex altos cargos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no se quede, ni mucho menos, aquí. Lo han dicho frente a los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, donde este lunes por la mañana declararán como investigados por primera vez ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia. En concreto, acudirán Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, los que fueron directores de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad y autor y firmante, respectivamente, de los Protocolos de la Vergüenza que impidieron la derivación a los hospitales de los mayores usuarios de residencias de la región.

Además, también está previsto que declare Antonio Burgueño, que fue nombrado responsable de la medicalización de los centros de mayores, algo que jamás se produjo y dijo, de hecho, el propio Mur ante el juez, en una de las ocasiones que fue llamado a declarar como testigo.

“Llegamos con la ilusión de que por primera vez en cinco años se haya dado un paso como este, pero necesitamos que los tres imputados nos digan quiénes y por qué tomaron esa decisión tan cruel”, ha dicho María Jesús Valero, de Verdad y Justicia. “Esperamos que sepan apuntar a quienes estuvieron por encima de ellos, que solo fueron brazos ejecutores”, ha añadido Carmen López, de Marea de Residencias.

La citación tiene lugar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid y se produce meses después de que más de un centenar de familiares de víctimas interpusieran una macrodenuncia ante la Fiscalía por un supuesto delito de denegación de la asistencia sanitaria por motivos discriminatorios, un tipo penal contemplado en el artículo 511. El pasado mes de marzo, después de que varias fiscalías tomasen declaración a los denunciantes, la Provincial de Madrid pidió investigar a los “autores intelectuales” de los Protocolos de la Vergüenza identificados en la denuncia. Es decir, Mur y Peromingo.

Por el momento, esta es la única citación de un juzgado que ha seguido esa orden.

Feijóo: "¿No querían investigar y ahora sí?"

Este mismo lunes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, se ha referido horas antes a la declaración, poniendo en duda la actuación de la Fiscalía. “¿No querían investigar y ahora sí?”, se ha preguntado, durante una entrevista en Telecinco en la que ha recordado además los múltiples archivos de otras denuncias o querellas.

Sin embargo, ha obviado explicar que los archivos se han producido hasta ahora por otros delitos diferentes como omisión del deber de socorro y homicidio imprudente. “La Comunidad de Madrid está muy tranquila y yo también”, ha sentenciado el líder conservador.