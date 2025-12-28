Las familias de los desaparecidos en Bali piden a las autoridades continuar con la búsqueda

Las familias de las cuatro personas desparecidas desde el viernes en un naufragio en Indonesia han agradecido las muestra de cariño recibidas y el apoyo de las autoridades y fuerzas de seguridad de aquel país, y han pedido mantener la búsqueda hasta encontrar a sus familiares.

En un comunicado conjunto, señalan que la única información oficial que pueden trasladar de momento es que el operativo para tratar de localizar a sus seres queridos continuará este domingo.

El Gobierno de España, a través de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha trasladado todo el apoyo a la familia y ha asegurado que el Ejecutivo está a su disposición desde el momento que conoció el terrible suceso.

Bernabé también ha puntualizado, sobre la petición de seguir con la búsqueda, que cada país tiene fijados y marcados unos procedimientos, pero las comunicaciones con las autoridades de Yakarta "son permanentes" y las familias "están informadas al momento".

Las familias de los desaparecidos han agradecido las incontables muestras de cariño que están recibiendo "en estos duros momentos", y han destacado que desde el primer momento, las autoridades y las fuerzas de seguridad indonesias "se están volcando en esta búsqueda" que les tiene "en vilo", no solo a ellas, sino a toda España.

"Estamos profundamente agradecidos por ello", han afirmado en el comunicado, en el que también agradecen el apoyo que les están ofreciendo las autoridades locales en Indonesia y especialmente el cuerpo diplomático español.

Las familias han pedido que "este esfuerzo se mantenga vigente" hasta encontrar a sus familiares y que continúen los esfuerzos en la búsqueda, y han insistido en que su "confianza está puesta en que sigan trabajando hasta dar con ellos".

Bernabé ha traslado que las familias "son plenamente conscientes de las dificultades y de la situación terrible que se está viviendo" pero es optimista ante "un día clave" porque se ha ampliado y sectorizado la zona, y además "hay una climatología adecuada".

La familia, también han agradecido a los medios de comunicación "el interés y respeto mostrado hasta el momento", y han indicado que miembros de las diferentes familias están viajando a Indonesia para unirse a las tareas de búsqueda.

La niña rescatada tras naufragar la embarcación regresará en los próximos días a Valencia, mientras su madre, rescatada junto a ella, seguirá en el país, donde siguen las tareas de búsqueda de las cuatro personas desaparecidas.

Así lo ha explicado a EFE Enrique Ortuño, abuelo materno de la pequeña, quien ha señalado que el padre de la menor ha viajado ya a Indonesia para traer de vuelta a la niña, quien ya cuenta con el visado para poder viajar a España.

La madre, Andrea Ortuño, se quedará en el país para seguir las labores de búsqueda de su marido, Fernando Martín, y de los tres menores desaparecidos.

Los desaparecidos

Según han aclarado fuentes cercanas a la familia después de la confusión inicial con las identidades, los menores desaparecidos son un hijo de Fernando Martín -de una relación anterior- y otros dos de Andrea Ortuño, también de una relación previa.

Cuatro miembros de una familia española, desaparecidos en un naufragio en Bali Ver más

Los cuatro desaparecidos son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; uno de sus hijos y dos de los hijos de Andrea (un niño y una niña), quien también viajaba en la embarcación y fue rescatada, junto a otra de sus hijas, además de cuatro tripulantes y un guía turístico.

El padre de esta niña y de dos de los menores desaparecidos se encontraba en Montevideo (Uruguay), donde había ido a visitar a su familia, y ya ha viajado hasta Indonesia. Allí tiene previsto recoger a su hija para regresar a Valencia, donde se encuentra otro de los hijos que tiene en común con Andrea.

El otro menor desaparecido es hijo de Fernando Martín y de otra pareja anterior, Silvia García, residente en Valencia y quien se encuentra en un estado de "profunda devastación emocional", según ha afirmado a EFE un amigo íntimo de la familia.