Cuatro miembros de una familia española, desaparecidos en un naufragio en Bali

Equipos de rescate de Indonesia buscan a un adulto y tres menores, de entre nueve y 12 años, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de Bali. Otras dos españolas, la mujer del hombre desaparecido, Andrea Ortuño, y una de las hijas de la pareja han podido ser rescatadas de la embarcación.

Los desaparecidos proceden de Valencia y el Ministerio español de Asuntos Exteriores está ya en contacto con sus allegados.

Según los datos facilitados a Efe, el hombre desaparecido sería Fernando Martín Carreras (44 años), exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y dos hijos y una hija.

Según informaron este sábado fuentes diplomáticas, las labores de rescate podrían extenderse hasta tres o cuatro días.

En esa misma embarcación viajaban otros cuatro tripulantes y un guía turístico, tal y como precisa el servicio de emergencia indonesio SAR, que han sido rescatados y se encuentran a salvo.

El abuelo de los tres menores desaparecidos, Enrique Ortuño, ha confirmado a la SER que los desaparecidos son tres de sus nietos y su yerno que aún no han sido localizados.

El consulado español en Yakarta está prestando toda la atención consular a esas otras dos personas del grupo, que están fuera de peligro, a través de un oficial de la embajada que ha llegado a Labuan Bajo, lugar de partida de las excursiones a Padar.

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 del viernes (13.30 GMT) al sufrir una avería en el motor, según el reporte preliminar.

La búsqueda empezó la noche del viernes y se mantiene este sábado con el despliegue de lanchas y equipos de buceo.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a las infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.