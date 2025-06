Netanyahu anuncia nuevos bombardeos en Teherán: "Atacaremos a todos los sitios del régimen"

13:14 h

Podemos ha propuesto crear una comisión de investigación el Congreso sobre el caso Koldo, al considerar insuficientes las explicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE al relacionarle la Guardia Civil con supuestas 'mordidas' en obra pública.

El diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna ha anunciado el registro de esta iniciativa, con la que los morados buscan que el jefe del Ejecutivo dé "todas las explicaciones en el Congreso". Al secretario general del PSOE le piden además que "depure todas las responsabilidades y aclare si la trama corrupta llegó a la estructura del Gobierno".

"Pedro Sánchez no ha dado todas las explicaciones que tiene que dar y, sobre todo, no ha asumido compromiso público de no repetición y de que el PSOE vaya a devolver hasta el último euro robado de esas comisiones ilegales", ha subrayado el diputado de Podemos en declaraciones a los periodistas desde el Congreso, que celebra jornada de puertas abiertas.