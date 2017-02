Medidas coercitivas

El Gobierno, decepcionado por la falta de gestos

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene previsto un plan con todas las actuaciones posibles para evitar que se celebre un referéndum de independencia en Cataluña. Esa estrategia implica a varios ministerios e incluye, como precintar los colegios, según han informado fuentes del Palacio de la Moncloa.Desde el Ejecutivo recalcan que la situación actual no es igual que la de noviembre de 2014 porque entonces, según explican, no podían impedir las urnas dado que eraque partía del asociacionismo catalán. De hecho, reconocen que prohibir las urnas habría sido desproporcionado, según informa Europa Press.Sin embargo, ahora se está promoviendo una ley de desconexión en el Parlamento catalán y, por lo tanto, ese referéndum tiene una base jurídica ilegal que, según avanzan, será. De momento, esa ley está oculta aunque los partidos soberanistas aseguran haberla pactado.Ante el supuesto de que se incumpla la resolución del TC, el Gobierno activará una serie de medidas coercitivas para. En esas actuaciones podría figurar por ejemplo precintar los colegios o incluso hacerse con las riendas de la Consejería de Educación para impedir el acceso a los mismos.Fuentes de Moncloa explican que se trata de unaque abarca varios ministerios (Presidencia, Interior y Educación, entre otros) y que contempla todos los procedimientos y diferentes escenarios para actuar, siempre de forma proporcionada y de acuerdo a la ley.Sobre la posibilidad de utilizar el artículo 155 de la Constitución, el Gobierno sostiene que en su repuesta está contemplada la Constitución en su conjunto. Por eso, las mismas fuentes subrayan queEl propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó rotundo este miércoles, antes de abandonar el Pleno del Congreso, que no se va a celebrar. Es más, ha criticado que haya dirigentes catalanes que quieran llevarlo a cabo "saltándose la ley" y que además lo digan públicamente. "No se puede celebrar un referéndum ilegal ", ha abundado.Aunque finalmente la Generalitat decida adelantar el referéndum, como se ha insinuado estos días, desde Moncloa insisten en que lo tienen todo previsto. A su entender, ese adelanto del calendario se debe a que buscan presentarse como víctimas para así poder ir a unas, presentadas otra vez como plebiscitarias, todo ello con el objetivo de lograr más votos.Las fuentes consultadas admiten que el Gobierno de Mariano Rajoy estápor la falta de gestos de las autoridades catalanas en estos meses. Sin embargo, no dan por cancelada la operación diálogo puesta en marcha en esta legislatura.De hecho, la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, volverá este mismo viernes a Cataluña, en concreto al aeropuerto de El Prat (Barcelona) para subrayar las inversiones realizadas por el Ejecutivo.Eso sí, fuentes del Gobierno reiteran que, aunque esa operación diálogo sigue en marcha, siy activa el referéndum ilegal no harán caso omiso sino que ejecutarán su plan para evitarlo.