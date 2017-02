Alianza anti-reventa

La empresa española de venta de entradas ticketea se ha sumado a la alianza anti-reventa, lanzada por el cantante Alejandro Sanz este martes, con dos comunicados en los quede la venta de entradas a través de canales secundarios.El portal ha insistido en la necesidad de actualizar el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas,. Esta norma únicamente prohíbe "la venta y reventa callejera o ambulante de localidades" y no menciona el uso de Internet, lo que para ticketea implica que son los políticos actuales quienes "deben garantizar unas reglas del juego claras y justas para todos".La empresa pide un texto legal que especifique en qué casos sí se puede vender una entradas y en qué casos no,. En este sentido, señala como causantes del problema a aquellos que especulan con la venta de tickets para espectáculos, conciertos o deportes, "amparados en las vaguedades de la ley", y afirma que no le "preocupa" el usuario individual que revende una entrada por no poder asistir al evento.En uno de los comunicados, ticketea pone como ejemplo las situaciones de Francia, Italia o Reino Unido; países que, o bien ya cuentan con una ley en este sentido o la están debatiendo. Además, menciona una serie de medidas adoptadas porAlejandro Sanz, tras la reventa masiva por internet de localidades para su concierto el 24 de junio en el Estadio Vicente Calderón de Madrid, ha lanzado la alianza anti-reventa, una asociación que solicita al Gobierno y a las Comunidades Autónomas unaEl texto de la alianza anti-reventa incluye como objetivos tomar medidas que aseguren que el mercado "oficial" o "primario" de entradas llegue a los "verdaderos fans" y requerir que la empresas "primarias" monitoricen la actividad en la venta de entradas,, y hagan "todo lo posible" para mantener el inventario de tickets.La asociación pretende también apoyar "todo progreso tecnológico que promueva la venta a precio nominal de entradas o que".Esta alianza nace después de que Joaquín Sabina también haya anunciado acciones legales contra páginas de reventa, y tras recientes polémicas provocadas por la venta de entradas para conciertos de artistas como Bruno Mars, U2, Ed Sheeran y Lady Gaga, entre otros, con habituales enfados en las redes sociales de fans que son incapaces de comprar entradas. Los fans denunciaban laSupuestamente, los dos portalesposteriormente por un precio muy superior al original.