'Moonlight' se impone a 'La La Land' tras un error histórico en los Oscar 2017

a la mejor película quitándole la gloria total en el último segundo a La ciudad de las estrellas - La La Land, a la que previamente habían proclamado como ganadora por error en el que fuede la Academia de Hollywood.El musical ambientado en la ciudad de Los Ángeles llegaba como máxima favorita a la 89ª edición de los Oscar de Hollywood después de hacer historia con sus 14 nominaciones, igualando el récord de Titanic y Eva al desnudo y tras anotarse otro histórico pleno en los Globos de Oro al hacerse con los siete galardones a los que estaba nominado.Los míticos actores Warren Beatty y Faye Dunaway , protagonistas de la legendaria Bonnie and Clyde, fueron los encargados de entregar el premio final de la noche, el de mejor película, y los protagonistas de un error que pasará a la historia de los Oscar.Beatty leyó la tarjeta equivocada y proclamó a La La Land como ganadora del Oscar a la mejor película. Finalmente, y, fue el propio productor de La La Land quien, con todo el equipo de la película en el escenario, rectificó el error y, mostrando la tarjeta de Moonlight,. "Esto no es una broma, Moonlight ha ganado el premio a mejor película. Han leído la tarjeta equivocada", afirmó blandiendo la tarjeta con la ganadora.Sabor amargo por tanto para La La Land y paraque, con 32 años, momentos antes se convirtió enEn total, La La Land: el de mejor director, mejor banda sonora y mejor canción original por el tema City of Stars, mejor fotografía para Linus Sandgren, mejor diseño de producción para David Wasco y Sandy Reynolds-Wasco y mejor actriz protagonista para Emma Stone. Stone, gran favorita, cumplió los pronósticos y se impuso a Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie) y Meryl Streep (Florence Foster Jenkins). También hizo lo propioquepor su trabajo en el drama Manchester frente al mar y se impuso a Andrew Garfield (Hasta el último hombre), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) y Denzel Washington (Fences).Tampoco hubo sorpresa en cuanto a los secundarios. Viola Davis se llevó el premio a la mejor actriz de reparto por su trabajo en Fences y Mahershala. Ali hizo lo propio al alzarse con el Oscar al mejor actor de reparto por su interpretación en Moonlight.en un afectado discurso en el que dedicó el premio al autor de Fences, el ya fallecido August Wilson, y a su capitán Denzel Washington.Elpor el libreto de Manchester frente al mar , y el de mejor guión adaptado para Barry Jenkins por Moonlight, que finalmente se hizo con tres premios.El Oscar a la mejor película de habla no inglesa fue para El viajante, del iraní Asghar Farhadi —que en 2011 ya se alzó con este mismo galardón por Nader y Simin, una separación— que, el Oscar a la mejor película de animación fue para Zootrópolis de Disney y el premio al mejor documental fue para O.J. Made in América., Timecode, nominado al mejor cortometraje de ficciónya que el galardón fue para el corto húngaro Mindenki (Canta).