La arquitectura ante la crisis de los refugiados

En otras ocasiones nos encontramos con las consecuencias del modo en que se ha organizado el mundo: el cambio climático y la desigualdad, que son dos caras de la misma moneda. La situación de pobreza extrema en que está sumida gran parte del continente africano y el Medio Oriente, agravada por la catástrofe ecológica en curso, producen una espiral de destrucción de los ecosistemas y de los modos de vida humanos asociados; al romperse la relación de la gente con la tierra que habita se ven empujados a la migración y al desarraigo. El tiempo corre rápidamente en contra mientras se aceleran los cambios medioambientales y la escasez de recursos se hace más evidente. Por tanto, no cabe esperar sino un aumento del flujo de refugiados desde las zonas pobres y desérticas del sur hacia las templadas y ricas del norte. El cambio climático se ceba especialmente con aquellas regiones más vulnerables, donde la desertización deja yermas cada año tierras que antes eran cultivables, las lluvias torrenciales degradan los suelos, las sequías hacen estragos en la agricultura y la división internacional del trabajo convierte países enteros en vertederos. La incapacidad de los gobiernos locales para afrontar semejantes desafíos no es casual y la responsabilidad de la UE en el proceso parece obvia.

Resulta mucho más sencillo que un contenedor llegue desde Marruecos a Alemania cargado de tomates perfectamente maduros, que reunir a una familia separada por escasos kilómetros con una frontera por medio

Para intentar evitar el drama migratorio se debe trabajar en dos direcciones fundamentales, tanto en el origen —para evitar que se produzcan estos desplazamientos forzosos— como en el destino —para garantizar a los afectados una llegada segura y digna a un país de acogida, según establece el derecho internacional—. En este sentido, debemos considerar que se trata de un problema fundamentalmente político e ideológico.



La arquitectura institucional de la UE ha construido lo que algunos autores han llamado "la fortaleza Europa", cuya base legal es el tratado de Schengen, materializado en una frontera sur militarizada, plagada de vallas, cuchillas y centros de detención para extranjeros. El tratado establece las condiciones para la libre circulación de personas dentro de la UE pero blinda la entrada de extracomunitarios, con fuertes restricciones en la concesión de visados, permisos de trabajo y demás trámites burocráticos necesarios para entrar regularmente. Con esta lógica resulta mucho más sencillo que un contenedor llegue desde Marruecos a Alemania cargado de tomates perfectamente maduros, que reunir a una familia separada por escasos kilómetros con una frontera por medio.



A esto se añade que la UE también ha puesto coto a los derechos de los refugiados reconocidos como tales, generando, con la aprobación de la directiva de Dublín, la situación dramática que vivimos actualmente. En esa directiva se establece, entre otras cosas, que los refugiados no puedan solicitar el derecho de asilo en las embajadas de los países de la UE en las zonas de conflicto, sino que tengan que llegar a "poner pie" en la propia Unión para poder hacerlo. Este detalle burocrático impide que, por ejemplo, un ciudadano sirio desplazado en Líbano solicite el asilo en la embajada francesa en ese país y a continuación compre un vuelo regular con destino a París por, supongamos, 800€. Tendrá que jugarse la vida intentando llegar irregularmente a Europa, poniéndose en manos de mafias que le cobrarán unos 1.000€ solo por cruzar de Turquía a Lesbos en una lancha de juguete. Una vez más, el diablo está en los detalles. Según el estudio citado previamente, desde el año 2000 han muerto 32.040 personas intentando llegar a Europa o durante su estancia como irregulares.



Instituciones bloqueadas, soluciones alternativas



Muchos de estos problemas se podrían solucionar rápidamente. Es bastante evidente que no se trata de una cuestión de recursos. La cantidad de refugiados que solicitan asilo representa una ínfima proporción de la población europea, menor aun si se compara con el número de refugiados que han sido capaces de acoger países mucho más pobres como Líbano o Jordania. La historia está plagada de casos que demuestran que se les podría acoger incluso en cantidades mucho mayores. Así, el bloqueo institucional es la estrategia de aquellos sectores europeos que no se atreven a poner en cuestión los derechos humanos pero que, por motivos fundamentalmente identitarios, rechazan la posibilidad misma de la multiculturalidad. La crisis económica y el terrorismo son utilizados por estos mismos sectores como gasolina para incendiar, con la chispa del miedo, a la opinión pública europea que a su vez les apoya.





No debemos esperar a que las instituciones reaccionen por sí mismas; hay que forzarlas a moverse demostrando, negro sobre blanco, que las soluciones no sólo existen sino que son factibles

Con las instituciones bloqueadas, la sociedad civil europea se ha volcado en buscar soluciones alternativas a esta grave crisis, haciendo una demostración de solidaridad sin precedentes. Durante los últimos años ha surgido una enorme cantidad de iniciativas desde abajo que, obviando los bloqueos, se han puesto a trabajar de manera auto-organizada para hacer lo posible, aquí y ahora, por ayudar a las personas migrantes, dando una verdadera lección de compromiso. Esta batalla por la hegemonía, entre la solidaridad y el miedo, se gana haciendo posible lo imposible, enseñándole a la gente que sí existen soluciones, que son fáciles de tomar, tan sencillas como derogar la directiva de Dublín. Si una pequeña ONG como la española



La contribución de la arquitectura



Es en este punto donde aparece con fuerza la figura del arquitecto como profesional de referencia que puede colaborar reuniendo su capacidad técnica y conocimiento en cuestiones de habitabilidad básica con un enfoque global más amplio, que sea capaz de jugar en el campo de batalla de la disputa hegemónica. Si la arquitectura es la construcción material de la idiosincrasia de un pueblo, en un tiempo y lugar determinados, entonces los arquitectos nos encontramos ante una disyuntiva donde debemos elegir entre dos posturas antagónicas. La primera identifica y reproduce las dinámicas estructurales dominantes de la sociedad donde se inserta, reforzando aquello que es fuerte y generando espacios de reproducción sistémica que ejercen como puntales de ese mismo orden. La segunda pretende, mediante la producción de espacios de superación del orden existente, generar dinámicas sociales emancipadoras que abran horizontes hacia nuevas realidades, socavando los cimientos del edificio del pensamiento dominante. Esta postura general ante la arquitectura se podría concretar en la temática que nos ocupa en el dilema entre construir barreras y CIES —suponiendo que es lo que la sociedad demanda, dominada por el miedo, ante el aluvión de migrantes—, o proyectar espacios de convivencia donde todos viviríamos juntos con la única esperanza de hacer ver que se trata de algo posible.



La arquitectura no es, por tanto, ajena a la disputa por el sentido común que se libra en la sociedad, pues es un espejo donde esta se mira. En momentos en que el poder es firme, el orden claro y la sociedad estable, la arquitectura se vuelva excesiva y caprichosa, gritona y caricaturesca del estado de cosas que pretende fijar en el tiempo. Sin embargo, cuando todo se tambalea, cuando soplan vientos de cambio y la sociedad grita, la arquitectura se vuelve racional y comedida, inteligente e innovadora; al tiempo que imagina nuevos órdenes de cosas aún por llegar. Podría decirse que existe una pulsión reaccionaria en la arquitectura, que fosiliza y enquista las ideas, que las talla en piedra; pero, yuxtapuesta a esta, simultáneamente, existe un impulso revolucionario que las destruye y transforma, que las sacude y hace mutar.

Cambiando de paradigma



Gracias al gran número de arquitectos y colectivos que llevan años cuestionando los excesos de la arquitectura del espectáculo —la construcción por antonomasia del modelo neoliberal—, el mundo oficial de la arquitectura parece centrar su atención en estas nuevas problemáticas, que se empiezan a erigir como los grandes desafíos de nuestro tiempo. Temas como la sostenibilidad, la arquitectura de emergencia, la lucha contra la infravivienda, los problemas derivados de la subida del nivel del mar en los asentamientos humanos o la construcción con mínimos recursos, se han ido abriendo paso entre las preocupaciones y temas de los arquitectos de todo el mundo —antes demasiado ocupados hablando de cuestiones formales, en un ejercicio narcisista muy ligado a la posmodernidad y el concepto del "final de la historia" de Fukuyama—.









Recientemente, el sector más visible del mundo de la arquitectura —vinculado a grandes escuelas de referencia, publicaciones especializadas y premios de primer nivel— ha comenzado a entender este cambio de rumbo que se venía cocinando detrás de los focos durante largo tiempo. Tras la sacudida sociocultural que supuso la crisis financiera, los arquitectos se vieron finalmente forzados a hacer una reflexión general sobre el estado de la profesión. La responsabilidad y la vinculación de estos con el agotado modelo de los pelotazos, asociados a edificios estrella con costes (y sobrecostes) multimillonarios, hacía imprescindible la autocrítica.



La prueba más obvia de este cambio de enfoque la encontramos en la reciente concesión del prestigioso premio Pritzker a los arquitectos Shigeru Ban (2014) y Alejandro Aravena (2016) que han representado una forma diferente de trabajar y entender la arquitectura durante sus respectivas trayectorias. El contraste entre las preocupaciones de estos últimos y las de otros arquitectos ganadores del premio durante la anterior década, como Jean Nouvel (2008) o Rem Koolhaas (2000) resulta muy evidente, y explicita el cambio civilizatorio que vivimos. La diferencia sustancial consiste en asumir los condicionantes externos como desafíos a los que hay que dar una respuesta técnica eficiente, alejándose de una práctica lúdica y ensimismada de la profesión en la que los edificios solo dan respuesta a sus propias aspiraciones.



Rompiendo con el fetichismo de la imagen seductora, el japonés



La Bienal de Arquitectura de Venecia



Otra prueba de este cambio de paradigma la encontramos en la Bienal de Arquitectura que está teniendo lugar desde el pasado 28 de mayo en Venecia. En esta 15ª edición, el chileno Alejandro Aravena ha sido designado comisario y, bajo el título Reporting from the Front, pretende poner en el centro del debate temas relacionados con el espectro social, político, económico y medioambiental de la profesión. En su propia intervención, a la entrada del Arsenale, ha reutilizado multitud de materiales que iban a ser desechados de la muestra anterior utilizando el diseño inteligente para dar nueva vida a algo que ya no la tenía, haciendo con ello toda una declaración de intenciones sobre lo que la arquitectura debería ser (algo similar ha hecho la arquitecta india Anupama Kundoo en su instalación, de la que hablaremos más adelante). A lo largo de toda la muestra, el chileno nos invita a preguntarnos "cuáles son esas batallas con las que tendremos que lidiar" en el futuro próximo, en referencia a los grandes retos que comenzamos a encarar, entre los que se encuentra la temática de los grandes movimientos migratorios. La atención a los más desfavorecidos, el compromiso social de la profesión y la atención a los crecientes problemas de escasez de recursos son los hilos conductores que unen la muestra.

Muchas propuestas de la Bienal rezuman el extraño sabor de los cambios de ciclo, el de esos momentos históricos en que, parafraseando a Antonio Gramsci, podría decirse que lo nuevo no acaba de llegar pero lo viejo no acaba de irse. La muestra del pabellón español, comisariada por los arquitectos Carlos Quintáns e Iñaqui Carnicero, bajo el nombre A través de 7 series fotográficas y varias obras de diferentes arquitectos, se reflexiona sobre la situación en que la crisis inmobiliaria ha dejado los paisajes de nuestro país. Las instantáneas recorren, con una marcada estética que podríamos calificar de apocalíptica, las carcasas de edificios a medio construir (o destruir), ruinas urbanas y demás cadáveres inmobiliarios que han proliferado por toda nuestra geografía. Por ejemplo, el colectivo



Alojamientos de emergencia



En relación a la temática de alojamientos de emergencia donde se podría dar cobijo a grandes cantidades de refugiados, nos encontramos con la interesante propuesta de la arquitecta India Anupama Kundoo en esta Bienal bajo el título «Full Fill Home»: una maqueta a escala real de una vivienda modular ideada para situaciones de emergencia. Su principal virtud radica en que, al estar construida con simples cajas hechas de ferrocemento y de madera reciclada de la Bienal anterior (gracias al colectivo

